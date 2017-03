Chùm ảnh: TP.HCM đồng loạt ra quân gom xe ‘mù’ trên đường phố

Trong vòng hơn 30 phút buổi sáng 21-10, tại ngã ba đường Trường Chinh - Trương Công Định (quận Tân Bình), Đội CSGT Công an quận Tân Bình đã lập biên bản, tạm giữ hơn 10 chiếc xe máy mù, mờ không đảm bảo an toàn.





Chiếc xe này không có còi, không đèn, không kính chiếu hậu, đuôi xe mục, biển số gãy mất gần hết nhưng vẫn được dùng để chở các thùng hàng cao ngất. Ảnh: MP



Người lái xe không xuất trình được giấy đăng ký xe nên CSGT lập biên bản tạm giữ xe. Ảnh: MP



Thượng úy Đặng Xuân Lộc (Đội CSGT Công an quận Tân Bình) đang chỉ những “cái không” của một chiếc xe mù, xe mờ khác. Ảnh: MP





Dàn đồng xe này đã bị mục nặng vẫn được dùng để chở ga đi giao. Ảnh: MP





Sau đó, chủ chiếc xe “mù” chở ga có mặt nhưng cũng không xuất trình được cà vẹt nên CSGT đã tạm giữ. Ảnh: MP





Ngoài các chủ cơ sở, cửa hàng có điều kiện vẫn dùng xe mù, xe mờ thì thực tế có rất nhiều người do điều kiện kinh tế khó khăn đã chọn các xe không đủ điều kiện an toàn để mưu sinh. Trong trường hợp này, em Nguyễn Như Trung (tạm trú quận Bình Tân) đã dùng chiếc xe máy không cà vẹt, biển số có phần tự chế (thuộc diện cấm lưu thông) để chở than đi bán dạo. “Mỗi ngày, em bán được từ 50 đến 100 kg than với tiền lời mỗi kg chỉ vài trăm đồng. Xe này bị tịch thu rồi, em sẽ gom góp mua lại một chiếc xe ba gác đạp để tiếp tục đi bán” - Trung vừa nói vừa gom số than còn chưa bán được và chiếc cân trên xe để bắt xe ôm về nhà. Ảnh: MP