Chùm ảnh TP.HCM trong ngày áp thấp

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 1 giờ ngày 12-12-2016, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, cách đảo Huyền Trân (quần đảo Trường Sa) khoảng 130 km về phía tây bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 8-9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 1 giờ ngày 13-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,1 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Sóc Trăng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Trong 24-48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Ở Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200 mm, có nơi cao hơn 200 mm) và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Từ đêm nay (12-12), khu vực đất liền ven biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Sóc Trăng có gió giật mạnh cấp 6-7. Ảnh hưởng của kỳ triều cường và mưa to do áp thấp nhiệt đới khiến mực nước trên các sông Cửu Long và sông Sài Gòn sẽ lên và đạt đỉnh vào giữa tuần, nguy cơ xảy ra tình trạng ngập trên nhiều tuyến đường ở khu vực TP.HCM.