Chuyện khoa học kỳ quái nhất 2011

1. Xây lò phàn ứng hạt nhân trong... bếp









2. Khu rừng “cong” bí ẩn tại Ba Lan





3. Video clip về sinh vật ngoài hành tinh tại Nga











4. Cá ba mắt





5. Ngân hàng tinh trùng từ chối người tóc đỏ

6. Kem làm từ sữa mẹ

7. Đưa bia lên vũ trụ





Hai doanh nghiệp Úc đã tạo ra một loại bia đặc biệt để uống trong không gian.



8. Mona Lisa là... đàn ông?





9. Cá mập một mắt





Theo Trọng Cầm (VNN)



Một người đàn ông đã liên hệ với nhà chức trách phụ trách hạt nhân của Thụy Điển chỉ để hỏi, liệu một cá nhân có được phép xây lò phản ứng hạt nhân hay không.Ngay lập tức, người này đã bị bắt giữ vì tội cố tình xây lò phản ứng hạt nhân trong bếp. Tuy nhiên, sau phiên thẩm vấn, anh ta đã được phóng thích vì không có ý đồ xấu.Một khu rừng ở phía Tây Ba Lan đã gây kinh ngạc cả giới sinh học. 400 cây thông mọc cao với phần gốc bị bẻ vuông tới 90 độ. Tất cả đều cong về phía Bắc. Kỳ lạ hơn, cây cối của khu rừng lớn bao bọc mảng rừng thông này vẫn mọc thẳng bình thường.Người dân địa phương gọi đây là “rừng cong”, và lý do cho hiện tượng kỳ thú này hiển nhiên, vẫn còn là bí ẩn.Đoạn video clip quay cảnh phát hiện thấy xác người ngoài hành tinh mới đây tại Nga đã gây nên tranh cãi gay gắt trên cộng đồng mạng cũng như tại các diễn đàn về UFO.DailyMail là nơi đầu tiên đưa tin và mô tả sinh vật này bị chôn nửa người trong tuyết, bị thương nặng trước khi chết. Cơ thể sinh vật này dài khoảng 50 cm, một phần chân phải bị mất tích, có hai hố sâu ở mắt và mồm.Tuy nhiên, những nỗ lực tìm hiểu sau đó của cộng đồng mạng và nhà chức trách đã cho thấy, video clip nói trên chỉ là một trò lừa đảo. Hai sinh viên đã ngụy tạo ra sinh vật nói trên từ bông, vải, hóa chất, xà phòng. Mô hình của một “người ngoài hành tinh” khác đã được tìm thấy trong phòng ngủ của họ.Mới đây nhất, một phụ nữ Nga cũng tuyên bố đã cất giấu xác người ngoài hành tinh trong tủ lạnh suốt 3 năm nay.Một con cá ba mắt vừa được tìm thấy tại một khu bảo tồn ở Argentina. Điều đáng nói là nguồn nước ở khu bảo tồn này lại chảy ra từ một nhà máy hạt nhân ở tỉnh Cordoba.Các nhà khoa học tin rằng con cá này đã bị biến đổi gene, dẫn tới hình thành nên hốc mắt thứ ba. “Chúng tôi câu cá ở đây đã nhiều năm, nhưng hiện tượng này lần đầu tiên xảy ra”, một trong ba ngư dân bắt được con cá cho biết.Theo DailyMail, do tình trạng cung đang vượt cầu ở nhiều quốc gia, một số ngân hàng tinh trùng bắt đầu kén cá chọn canh. Cụ thể, tại thời điểm này, những người hiến tinh trùng có màu tóc đỏ thường bị từ chối. Lý do mà Ngân hàng đưa ra là vì phụ nữ xin tinh trùng thường muốn tinh trùng cũng có màu tóc và sắc da gần giống với bạn đời của họ.Trong khi đó, màu tóc đỏ thuộc loại hiếm nên khả năng “khác biệt” là rất cao.Trong năm nay, một nhà hàng tại London đã gây sốc khi bán ra một loại kem được làm từ... sữa người. Sản phẩm này có tên Baby Gaga và được bán giá với 15 bảng (22,5 USD) một phần kem.Dù chỉ được bán trong một thời gian ngắn nhưng Baby Gaga rất đắt hàng và nổi tiếng. Báo chí Anh cho biết nhà hàng đã phải ngừng bán sau khi có đơn kiện tử hội bảo vệ Phụ nữ gửi lên cơ quan quản lý thị trường.Vostok 4 Pines Stout được sản xuất với vị thơm, ngon, mạnh để chống lại tình trạng mất vị giác khi lưỡi bị sưng lên trong vũ trụ. Thậm chí, nhà sản xuất đã thuê một chuyên gia để uống thử bia trong trạng thái lơ lửng và người này đã uống gần 1 lít bia. Tuy nhiên, việc giữ chai bia ở môi khi uống thực sự là rất khó. Hơn nữa, việc dốc cho bia chảy ra khỏi chai cũng không đơn giản.Một nhà nghiên cứu nghệ thuật đã nêu ra một giả thuyết gây tranh cãi quyết liệt về kiệt tác bí ẩn của danh họa Leonardo de Vinci.Người này tin rằng niềm cảm hứng của Vinci khi vẽ Mona Lisa chính là... thợ học việc của ông. Và người này là một thanh niên.“Salai là một nghệ sĩ trẻ, hơi ẻo lả. Cậu ta đã làm việc chung với Vinci suốt 25 năm và từng làm người mẫu cho nhiều bức họa của thầy”, chuyên gia này cho biết.Ngay lập tức, ý kiến trên đã bị Bảo tàng Louvre, Paris, nơi đang trưng bày kiệt tác này, bác bỏ.Salai, tên thật là Gian Giacomo Caprotti, có mối quan hệ rất phức tạp với Vinci, thậm chí không loại trừ cả quan hệ tình nhân, ông Vinceti tuyên bố. Việc so sánh những đặc điểm khuôn mặt của nhân vật trong các bức “St John the Baptist” và “Angel Incarnate” cho thấy sự giống nhau kỳ lạ với mũi và miệng của nàng Mona Lisa. Ngoài ra, Vinci còn chủ động để lại đầu mối cho việc nhận dạng danh tính người mẫu bằng hai ký tự bé xíu L và S, theo ông là đã được tìm thấy ở hai bên mắt của nàng Mona Lisa.Cá mập bạch tạng một mắt bỗng trở thành nhân vật khoa học nổi tiếng của năm, khi hình ảnh của nó tràn ngập trên Facebook, trên blog và các trang khoa học chính thống.Ấn tượng đầu tiên của người xem là sinh vật này quá “dễ thương” để thực sự tồn tại, và trông giống như một tác phẩm hoạt hình hơn là đời thực. Tuy nhiên, trang National Geographic cho biết hai nhà khoa học của Trung tâm Nghiên cứu biển La Paz, Mexico đã nghiên cứu về cá thể này từ lâu. Họ kết luận con cá mập bạch tạng dài 40 cm, một mắt này đã bị đột biến gene.“Một ngư dân đã bắt được một con cá mập xám đang mang thai ở gần Đảo Ceralvo. Khi người này mổ phanh bụng cá, ông ta phát hiện thấy con cá đực kỳ lạ này cùng với 9 “anh chị em” bình thường khác”, National Geographic cho biết.