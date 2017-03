Cô gái Việt vào top 100 gương mặt đẹp của thế giới

Danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của trang Independent Critic đưa ra tiêu chí duy nhất là gương mặt đẹp chứ không bao hàm thân hình chuẩn hay phong cách gợi cảm. Không chỉ các ngôi sao Hollywood mà cả những diễn viên, ca sĩ kém nổi tiếng hơn đến từ các nền giải trí châu Á, châu Âu cũng góp mặt.



Natalia Trần, cô sinh viên Australia gốc Việt. Ảnh: The Sunday Telegraph.

Tổng cộng 75 nước có gương mặt đại diện trong danh sách, trong đó Natalie Trần gây chú ý vì tên gọi đặc biệt. Cô gái 24 tuổi nổi tiếng từ mấy năm nay nhờ các đoạn phim mà cô tự sản xuất và đăng lên trang YouTube.

Theo các diễn đàn trên mạng, Natalie có tên tiếng Việt là Trần Đình Tố Hân, từng theo học sư phạm ở Australia và hiện là sinh viên năm cuối ngành Truyền thông Số tại Đại học New South Wales, Australia. Trước khi chuyển tới Australia vào năm 1981, cha cô là giảng viên văn học còn mẹ cô là luật sư tại Việt Nam. Hiện người cha làm giáo viên, còn người mẹ làm tại bưu điện ở Sydney.



Natalie Trần trong đoạn phim "OMG You look SO hot". Ảnh: Communitychannel.

Kênh riêng của Natalie trên YouTube có tên Communitychannel. Tổng cộng, các video của Natalie thu hút 320 triệu lượt xem. Số người đăng ký theo dõi thường xuyên là hơn 800, đông thứ 27 trên trang chia sẻ video trực tuyến nổi tiếng thế giới.

Trong các đoạn phim, Natalie thường dùng cách khai thác mới lạ đối với những vấn đề nhỏ nhặt trong đời sống, chẳng hạn làm thế nào để tạo ra cơ bụng sáu múi, về ám ảnh ngoại hình của mọi người, cách đối xử với động vật... Bằng cách trình bày vấn đề thú vị hài hước, Natalie vừa thể hiện quan điểm cá nhân, vừa lôi cuốn người xem đồng tình với mình.

Nhờ lượng người xem đông đảo, cô cũng được nhà quản trị mạng của YouTube chia sẻ lợi nhuận đăng quảng cáo. Trong năm qua, tính từ tháng 7/2009 tới 7/2010, video của Natalie đã thu hút 139 triệu lượt người xem và YouTube trả cho cô hơn 100.000 USD. Ngoài ra, thành công trên YouTube còn khiến cô được nhà sản xuất phim của Hollywood, Brian Glazer, chú ý. Ông từng gọi cho cô và đề nghị một cuộc gặp.



Natalie tự quay phim và thực hiện hết các công đoạn sản xuất của một đoạn phim. Ảnh: Communitychannel.

Trong bài phỏng vấn với tờ Sydney Morning Herald năm 2009, Natalie từng nói: "Tôi nghĩ để tồn tại lâu dài trên các trang mạng xã hội như thế này, người ta cần làm nên sự khác biệt. Có đầy rẫy những thứ khiêu dâm trên mạng và lâu nay nhiều người vẫn giải trí theo cách như vậy”.

Cô nói về các đoạn phim của mình: “Chỉ một chút phóng đại với mục đích gây cười cho người xem. Chúng không có ý nghĩa sâu sắc thâm thúy, chỉ là những đoạn phim vụn vặt người ta xem trong lúc nghỉ trưa để thư giãn. Tôi nghĩ nếu làm những đoạn phim như vậy thì cũng chẳng tổn hại đến hòa bình thế giới”.

Cứ 2 hay 3 ngày, chủ nhân của Communitychannel lại cập nhật một clip mới. Với mỗi đoạn phim, Natalie mất 4 tiếng sản xuất, bao gồm các công đoạn viết kịch bản, quay phim, dựng phim và tải lên mạng. Cô nói về khoản tiền mà mình kiếm được nhờ lợi nhuận quảng cáo qua YouTube: “Kiếm tiền không phải là mục đích chính của tôi, nhưng tôi tốn rất nhiều công sức để làm nên một đoạn phim nên cũng không muốn công sức của mình bị phí phạm”.

Theo Hòa Ca (VNE)