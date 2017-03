Cô gái "xấu xí nhất thế giới" mơ làm diễn giả

Lizzie Velasquez bị gán biệt danh "cô gái xấu xí nhất thế giới". Ảnh: Barcroft USA

Theo Huffington Post, Lizzie Velasquez bị một chứng bệnh hiếm gặp mà trên thế giới chỉ ghi nhận được 3 trường hợp mắc phải. Dù các bác sĩ không thể xác định được hội chứng của cô nhưng cơ thể Lizzie bộc lộ nhiều dấu hiệu của căn bệnh lão hóa.

Bất chấp việc cứ 15 phút ăn một bữa và ăn đến 60 bữa nhỏ một ngày, Lizzie vẫn không thể tăng cân và còn bị mù một mắt. Trong buổi trò chuyện trên truyền hình hôm 12/9 vừa qua, Lizzie đã kể về nỗi buồn khi bị mọi người chế giễu vẻ bề ngoài.

"Thật không dễ dàng gì. Chân thành mà nói, tôi cũng là một con người và tất nhiên những điều này sẽ khiến tôi bị tổn thương", cô gái 23 tuổi nói. "Tôi nghĩ việc khó khăn nhất phải đối phó là mọi người cứ nhìn chằm chằm khi tôi bước vào phòng. Gần đây, nhiều người lớn cố tình đi chậm trước mặt tôi và ngoáy đầu lại rồi "soi" tôi từ đầu đến chân".

Tuy nhiên, cô gái bị gán biệt danh "xấu xí nhất thế giới" khẳng định rằng thay vì ngồi yên và nhìn mọi người chế giễu mình, cô bắt đầu muốn tiến lại và giới thiệu bản thân với họ, hoặc đưa họ tấm thiếp cá nhân và nói rằng "Xin chào, tôi là Lizzie! Có lẽ bạn nên dừng việc nhìn chằm chằm như thế và bắt đầu tìm hiểu tôi".

Năm 2010, Lizzie từng chia sẻ trên Telegraph rằng cô thường xuyên theo dõi cân nặng của mình và nếu tăng được dù chỉ một lạng, cô cũng vui mừng khôn xiết. Lizzie bị sinh non 4 tuần và chỉ nặng hơn một kg lúc chào đời. Cô sinh viên trường đại học bang Texas chưa bao giờ nặng quá 27 kg.

Dù bị bệnh và gặp nhiều trở ngại, Lizzie vẫn hy vọng trở thành một diễn giả và đã ra mắt cuốn sách đầu tay của cô mang tên Be Beautiful, Be You (tạm dịch là Hãy xinh đẹp, Hãy là chính bạn).

Cô gái 'xấu xí nhất thế giới' Lizzie Velasquez :

Lizzie Velasquez chỉ nặng hơn một cân khi cất tiếng khóc chào đời.

Căn bệnh hiếm gặp khiến Lizzie có bề ngoài khác biệt so với những đứa trẻ khác khi cô mới 2 tuổi.

"Cô gái xấu xí" trong ngày sinh nhật lần thứ 7.

Dù Lizzie ăn đến 60 bữa nhỏ một ngày, cân nặng của cô vẫn chẳng hề nhúc nhích. Cô còn bị mù một mắt.

Cân nặng của Lizzie chưa bao giờ vượt quá 27 kg.

"Cô gái xấu xí" chụp ảnh cùng bố mẹ và hai em.

Theo Anh Ngọc - Ảnh: Barcroft USA (VNE)