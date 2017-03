Cuộc sống hậu trường của nhà Obama

Tổng thống Obama cùng các thành viên trong gia đình: hai con gái Malia (ngoài cùng bên trái), Sasha và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama đang xem một trận đấu bóng giữa Mỹ và Nhật Bản tại Nhà Trắng. Ảnh: Whitehouse.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama đang đợi được giới thiệu trong một sự kiện ở Khách sạn Claremont, Berkeley, bang California. Ảnh: Whitehouse.

Tổng thống Obama bắt tay chào những người quen khi cùng gia đình đến ăn tại tiệm socola và kem Thomas ở Washington. Ảnh: Whitehouse.

Đệ nhất phu nhân Michelle Obama và cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela tại nhà của ông ở Houghton, Nam Phi, hồi tháng trước. Ảnh: Whitehouse.

Tổng thống Mỹ chạm tay với cậu bé Diego Diaz sau khi đọc lá thư cậu viết bày tỏ ước muốn được gặp ông chủ Nhà Trắng. Ảnh: Whitehouse.

Obama đang trò chuyện với Thượng nghị sĩ Alejandro Garcia Padilla trong bữa trưa tại Kasalta, một nhà hàng gần công viên Đại Dương của San Juan, Peurto Rico.

Tổng thống Obama và bà Ruby Bridges (tóc đen) đang trò chuyện về bức tranh "The Problem We All Live With" tại Bảo tàng Norman Rockwell. Ruby Bridges là người Mỹ gốc Phi đầu tiên học tập tại một trường tiểu học toàn người da trắng ở Mỹ và là nguyên mẫu đứa bé trong bức tranh mô tả ngày đầu tiên tới trường. Ảnh: Whitehouse.

Ông Obama thăm một cơ sở sản xuất đèn LED quy mô lớn ở thành phố Durham, bang Bắc California. Ảnh: Whitehouse.

Tổng thống Mỹ bước ra khỏi Phòng Xanh trong Nhà Trắng để thực hiện bài phát biểu về kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan. Ảnh: Whitehouse.

Tổng thống Mỹ trong buổi họp với lãnh đạo các cơ quan quản lý tài chính về việc thực thi Đạo luật cải cách tài chính Phố Wall và bảo vệ người tiêu dùng Dodd-Frank. Ảnh: Whitehouse.

Theo Anh Ngọc (VNE)