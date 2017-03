“Điểm danh” 10 quốc gia có tốc độ kết nối Internet nhanh nhất thế giới

Akamai Technologies (Mỹ), một trong những công ty cung cấp hạ tầng viễn thông lớn nhất thế giới vừa công bố báo cáo tình hình Internet toàn cầu trong quý III/2012 (từ tháng 7 đến tháng 9/2012) dựa trên tốc độ kết nối trung bình của các quốc gia trên thế giới.



Theo kết quả nghiên cứu của Akamai Technologies, Hồng Kông là quốc gia dẫn đầu về tốc độ kết nối (kết quả tính riêng so với Trung Quốc), trong khi đó, quốc gia có nền công nghệ phát triển nhất thế giới, Mỹ lại chỉ đứng thứ 14. Một trong những lý do giải thích điều này chính là việc diện tích quá rộng lớn tại Mỹ khiến việc triển khai mạng lưới cáp quang tốc độ cao gặp nhiều khó khăn.



Trong kết quả này, Việt Nam có tốc độ kết nối Internet trung bình 8,3Mbps, con số này đã giảm đi chút ít so với quý trước đó. Kết quả này thấp hơn so với các nước trong khu vực như Phillipine (11,9Mbps), Indonesia (13,8Mbps), Malaysia (18,2Mbps), Thái Lan (20,2Mbps) và Singapore (30,7Mbps) nhưng vượt trội hơn so với Trung Quốc (7,1Mbps) và Ấn Độ (8,0Mbps).

Biểu đồ tốc độ kết nối Internet trung bình tại Việt Nam theo từng quý, từ quý III/2007 đến quý III/2012



Dưới đây là danh sách 10 quốc gia có tốc độ kết nối Internet trung bình cao nhất thế giới hiện nay:

Với tốc độ 30,7 Mbps (Megabit/giây), Singapore là nước đứng thứ 10 trong danh sách 10 quốc gia có tốc độ Internet nhanh nhất thế giới, gần gấp đôi so với tốc độ Internet trung bình trên toàn cầu là 15,9 Mbps.







Đứng thứ 9 trong danh sách là Israel, với tốc độ kết nối Internet trung bình 30,9 Mbps. Hiện Israel được xem là một trong những môi trường phát triển công nghệ lớn nhất thế giới và được xem là nơi khởi nghiệp tốt thứ 2 trên thế giới dành cho lĩnh vực công nghệ, chỉ sau Thung lũng Silicon ở Mỹ.

Với mức thuế thấp và lao động giá rẻ, Bulgaria đang là một trong những điểm đầu tư hấp dẫn của các công ty và doanh nghiệp trên toàn cậu. Ngoài ra, không thể kể đến một ưu điểm đó là tốc độ Internet tại quốc gia này, với tốc độ trung bình 32,1 Mbps. Tốc độ này đã tăng hơn 15% so với 3 tháng trước đây tại Bulgaria.

Nổi tiếng là một trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới, Thụy Sĩ còn được biết đến là một trong những quốc gia có tốc độ kết nối Internet nhanh nhất thế giới, với tốc độ trung bình 32,4Mbps.

Tốc độ kết nối Internet trung bình ở Bỉ là 32,7 Mbps, với tốc độ này người dùng có thể download những bộ phim chất lượng cao trên Internet chỉ với vài phút.

Trong số 10 quốc gia có tốc độ Internet nhanh nhất thế giới, Rumani là quốc gia duy nhất có tốc độ Internet trung bình giảm sút so với quý trước đây. Cụ thể, tốc độ kết nối trung bình ở quốc gia này đã giảm đi 3,2%, xuống mức 37,4 Mpbs, một con số đáng ngưỡng mộ tại không ít quốc gia.

Khi nghĩ đến những quốc gia có nền công nghệ tiên tiến trên thế giới, hẳn ít ai nghĩ đến Latvia, tuy nhiên trên thực tế đây lại là một trong 4 quốc gia có tốc độ kết nối Internet nhanh nhất toàn cầu, với tốc độ trung bình 37,5Mbps. Một trong những lý do giúp Latvia có được thành quả này chính là nhờ sự nỗ lực hỗ trợ từ phía chính phủ để xây dựng một mạng lưới cáp quang rộng lớn trên khắp cả nước.

Ngành công nghệ Nhật Bản đang bị sự cạnh tranh từ các đối thủ đến từ Hàn Quốc hay Mỹ thì vẫn không thể phủ nhận sự phát triển của ngành công nghệ và viễn thông tại “đất nước mặt trời mọc” này. Từ lâu phát triển Internet đã là ưu tiên hàng đầu của chính phủ nước này, với mạng lưới cáp quang tốc độ cao xuất hiện tại nhiều khu vực ở Nhật Bản. Hiện tốc độ Internet trung bình của quốc gia này là 42,2 Mbps.

Có thể nói ít có quốc gia nào có ngành công nghiệp game trực tuyến phát triển mạnh mẽ như Hàn Quốc và chính điều này đã góp phần khiến cho tốc độ kết nối Internet tại quốc gia này được ưu tiên phát triển. Hiện tốc độ kết nối Internet trung bình tại Hàn Quốc là 48,8Mbps, ngoài ra, mức giá thành để sử dụng Internet tại đây cũng rất rẻ, với thuê bao trung bình khoảng 31,9 USD/tháng cho đường truyền 100Mbps.

Thêm một quốc gia ở châu Á khác đứng đầu trong danh sách kết nối Internet nhanh nhất thế giới, đó là Hồng Kông. Nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phía chính phủ, tốc độ Internet trung bình tại đây là 54,1 Mbps. Với tốc độ trung bình này, người dùng có thể download một bộ phim HD từ Internet có dung lượng vài GB trong thời gian chưa đầy 5 phút. Trong khi đó, Trung Quốc lại chỉ đứng ở vị trí thứ 123 trong danh sách các quốc gia có tốc độ Internet nhanh nhất thế giới.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)