Điểm mặt những người cực kỳ may mắn

1.Frane Selak

Frane Selak (sinh năm 1929) là một giáo viên dạy nhạc tại Croatia, ông nổi tiếng nhờ thoát chết khỏi vô số những vụ tai nạn.

Tháng 1 năm 1962, Frane Selak đáp tàu hỏa từ Sarajevo tới Dubrovnik. Đột nhiên, tàu bị trật bánh và lao xuống sông, 17 hành trên xe bị thiệt mạng. Selak là người may mắn sống sót và chỉ bị gãy một cánh tay cùng với một vài vết bầm tím.

Một năm sau đó, trong lúc ngồi trên một chiếc máy bay thương mại từ Zagreb tới Rijeka, Selak thì Selak và 19 hành khách bị đẩy ra ngoài không trung. Trong khi 19 người kia đều tử vong thì chỉ có một mình Selak thoát chết và được tìm thấy trên một đồng cỏ.

Năm 1966, Selak lại một lần nữa là người may mắn khi chiếc xe bus chở ông và nhiều hành khách khác lao thẳng xuống sông khiến 4 người thiệt mạng. Từ năm 1970 tới năm 1996, Selak liên tiếp trải qua nhiều phen hú hồn như nổ xe hơi, đâm xe tải...nhưng vẫn bảo toàn được tính mạng.

Năm 2003, vận may lại mỉm cười với Selak khi ông trúng xổ số trị giá 1 triệu USD. "Tôi biết Chúa đã dõi theo tôi trong suốt nhiều năm qua"-Selak sung sướng thốt lên.

2.Timothy Dexter

Để làm kinh doanh, bạn phải được đào tạo, có định hướng cũng như chút kiến thức về nó. Tuy nhiên, Timothy Dexter lại là người hoàn toàn ngược lại. Ông thậm chí không thể đánh vần nổi một từ nhưng lại trở thành một trong những doanh nhân thành công nhất nước Anh.

Vốn là một kẻ làm thuê trong trang trại, Dexter bước chân vào con đường kinh doanh như một sự ngẫu nhiên và ngay lập tức tìm thấy vận may mặc dù bị coi là kẻ miệt vườn ít học. Các đồng nghiệp của Dexter thường xuyên đưa ra lời khuyên tồi tệ nhằm phá hoại công việc làm ăn của ông.

Một lần, họ đã khuyên Dexter nhập khẩu chảo ấp (một loại chảo để giữ nhiệt) tới Tây Ấn, một khu vực nổi tiếng vì nóng bức. Không ngờ, trên đường vận chuyển, một công ty sản xuất mía đường đã đề nghị mua lại toàn bộ số hàng này và Dexter đã thu được một khoản lợi nhuận lớn từ vụ làm ăn này.

Sau đó, những người bạn xấu lại khuyên Dexter buôn găng tay len tới Tây Ấn. Tuy nhiên, Dexter lại là người gặp may mắn, trên đường đi, một vài lái buôn đã mua lại toàn bộ số hàng này để bán sang Siberi.

Một lần khác, Dexter được thuyết phục bán than sang Newpot (nơi cung cấp than cho miền Nam xứ Wales), đúng lúc đó, một cuộc bãi công tại mỏ than đã nổ ra làm cho than tại Newpot khan hiếm và toàn bộ số than của Dexter đã được bán với giá cao.

Mặc dù luôn bị người khác tìm cách hãm hại nhưng dường như sự nghiệp kinh doanh của Dexter sẽ không thành công được như vậy nếu không có những lời xui đểu.

50 tuổi, Dexter đã cho xuất bản cuốn hồi ký A Pickle for the Knowing Ones. Ban đầu, ông phát cuốn sách này miễn phí nhưng sau đó ông đã tìm một nhà xuất bản và phát hành 8 tập. Cuốn sách này cũng kỳ lạ như cuộc đời của Dexter khi không có bất kỳ dấu chấm câu nào.

3. Vợ chồng Jason và Jenny Cairns-Lawrence

Đa số mọi người thường chỉ bị tấn công khủng bố 1 lần trong đời bởi họ thường khó bảo toàn tính mạng khi gặp phải. Tuy nhiên, Jason và Jenny Cairns-Lawrence không phải là một trong số đó. Thực tế, họ đã từng chứng kiến 3 cuộc tấn công khủng bố mà không hề hấn gì.

Câu chuyện tưởng chừng như khó tin của cặp vợ chồng này bắt đầu khi họ gặp phải vụ tấn công 11-9 khi đi nghỉ tại New York. 4 năm sau đó, họ lại chứng kiến một quả bom phát nổ tại thủ đô London giết chết 50 người. Công ty du lịch đã đùa rằng họ là quỷ Satan của Jason và Jenny khi một lần nữa họ lại gặp khủng bố vây hãm khi đi nghỉ tại Mumbai, Ấn Độ mà vẫn an toàn trở về.

4. Vesna Vulovic

Ngày 26/1/1972, một chiếc máy bay của hãng hàng không Nam Tư đã mang theo hơn 30 hành khách lên độ cao hàng ngàn mét trước khi một quả bom phát nổ. Đa số hành khách trên máy bay đều thiệt mạng. Vì bị nhầm tên với một tiếp viên khác, Vesna Vulovic đã có mặt trên chuyến bay kinh hoàng này.

Trước đó, cô đã rất vui mừng vì sự nhầm lẫn này đã tạo cơ hội cho cô có một chuyến bay tới Đan Mạch nhưng Vesna Vulovic đã cảm thấy vô cùng hối hận.

Vesna Vulovic được coi là người may mắn bởi cô thoát chết một cách kỳ diệu khi không cần tới một chiếc dù nào. Tuy nhiên, cô đã bị nứt sọ, gãy 2 chân và một vài đốt sống. Ban đầu, cô bị liệt vì các vết thương ở cột sống gây ra. Sau một vài phẫu thuật, Vesna có thể đi lại được bình thường. Hiện cô đang giữ kỷ lục thế giới về thời gian bay trong không trung lâu nhất mà không cần tới dù.

5.Yamaguchi

Yamaguchi và hai đồng nghiệp đã tới Hiroshima công tác 3 tháng. Khi chuẩn bị rời khỏi thành phố, ông bỗng nhìn thấy một chiếc máy bay trên bầu trời và sau đó là một tia chớp lớn.

Trong nháy mắt,Yamaguchi thấy mình trên mặt đất, bị mù, bỏng và điếc một tai. Thật kỳ lạ, vụ nổ bom nguyên tử xảy ra chỉ cách chỗ ông đang đứng có 2 dặm nhưng Yamaguchi vẫn sống sót. Sau đó, ông đã bò tới nơi trú ẩn gần đó và gặp các đồng nghiệp của mình. Ngày hôm sau, Yamaguchi trở về Nagasaki.

Ngày 9 tháng 8, trong lúc Yamaguchi đang kể lại cho đồng nghiệp về câu chuyện tại Hiroshima thì quả bom nguyên tử thứ 2 được thả xuống Nagasaki. Vụ nổ lần này cách ông không tới 2 dặm nhưng Yamaguchi vẫn không hề hấn gì.

Yamaguchi là một trong số hơn 100 người chứng kiến cả 2 vụ nổ bom nguyên tử khủng khiếp tại Nhật nhưng lại là người duy nhất còn sống sót được chính phủ Nhật công nhận.

Theo Sầm Hoa (VNN / weirdworm)