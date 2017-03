Diễn tập chống cướp ngân hàng quy mô lớn

Theo trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP Hà Nội, ngoài việc luyện tập cho các lực lượng, mục đích của cuộc diễn tập còn nhằm nâng cao cảnh giác cho các ngân hàng, các cửa hàng kinh doanh vàng bạc trước tình hình nhiều vụ cướp tiệm vàng diễn ra thời gian gần đây với mức độ phạm tội rất nghiêm trọng.

Địa điểm diễn tập là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại số 18 Trần Hữu Dực. Địa điểm này nằm sát khu liên hiệp thể thao và sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đường xá rộng rãi, ít người dân quan lại nên rất thuận lợi cho việc bố trí các lực lượng. Từ sáng sớm, các ngã đường dẫn vào địa điểm này đã bị phong tỏa. Giới báo chí chỉ có thể đứng từ rất xa để quan sát cuộc diễn tập này chứ không được tới gần vì lý do không đảm bảo an toàn.

Toàn cảnh khu vực diễn tập

Tình huống giả định đặt ra là ngân hàng bị nhóm cướp có vũ trang gồm năm tên tấn công vào giờ nghỉ trưa. Cả nhóm đi trên một chiếc xe du lịch, trang bị đầy đủ súng ống và sẵn sàng bắn hạ con tin. Ngoài một tên ngồi ngoài xe cảnh giới, bốn tên cướp còn lại ăn mặc lịch sự, vờ vào ngân hàng để giao dịch lúc 12 giờ trưa. Trong khi bảo vệ giải thích rằng ngân hàng đang trong thời điểm nghỉ trưa, chúng ập vào rút súng khống chế con tin và buộc nhân viên ngân hàng phải giao nộp tiền.

Một nhân viên đã nhanh tay bấm chuông báo động kết nối với đồn công an Mỹ Đình gần đó. Ngay lập tức, công an có mặt, nhanh chóng hỏi nhân chứng, nắm tình hình và báo cáo cho cấp trên. Sau đó, ban chuyên án khẩn cấp được thành lập, đứng đầu là hai phó giám đốc Công an TP Hà Nội. Toàn bộ các lực lượng chức năng cùng phương tiện của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, công an quận được điều động đến hiện trường.