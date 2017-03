Diễn tập chống khủng bố trên sông Hồng

Chương trìnhdo Ban chỉ đạo Phòng chống Khủng bố, Bộ Công an tổ chức. Tình huống giả định được đưa ra: Một nhóm khủng bố thuộc tổ chức khủng bố VT bị lực lượng cảnh sát giao thông truy đuổi đã điên cuồng bắn trả và tấn công tàu du lịch sông Hồng HN - 0504 tại khu vực bến tàu du lịch sông Hồng, Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, khống chế lái tàu, hành khách, nhân viên làm con tin, buộc lực lượng chống khủng bố phải bao vây, thực hiện các phương án tấn công, giải cứu con tin.









Một số hình ảnh tại buổi diễn tập:

Xe lội nước của đoàn M44 Bộ quốc phòng đang tiến về tàu du lịch bị khủng bố chiếm giữ - Ảnh: Tuấn Phùng



















































Trực thăng phối hợp các lực lượng trên mặt nước giải cứu con tin - Ảnh: Tuấn PhùngLính đặc nhiệm từ trực thăng tiếp cận tàu giải cứu con tin - Ảnh: Cao Mạnh TuấnSau khi thả đặc nhiệm, trực thăng bắn yểm trợ lực lượng giải cứu - Ảnh: Tuấn PhùngTrực thăng thả phao cứu sinh cho các con tin - Ảnh: Tuấn PhùngLực lượng cứu hỏa dùng tàu chuyên dụng chữa cháy tàu du lịch - Ảnh: Minh QuangCác ca nô y tế sẵn sàng ứng cứu - Ảnh: Tuấn PhùngNgười dân ven sông Hồng xem diễn tập - Ảnh: Tuấn PhùngXe lội nước tập kết về bờ sau khi giải thoát con tin - Ảnh Minh QuangLực lượng đặc nhiệm bắt giữ, khống chế nhóm khủng bố - Ảnh: Minh QuangLực lượng đặc nhiệm thực hành bơi tác chiến trên sông Hồng - Ảnh: Cao Mạnh TuấnLực lượng đặc nhiệm tác chiến trên ca nô cao tốc - Ảnh: Cao Mạnh Tuấn

Theo MINH QUANG - TUẤN PHÙNG (TTO)



Gần 900 cán bộ chiến sĩ công an, quân đội và TP Hà Nội gồm các lực lượng cơ động, đặc nhiệm, đánh bắt, bắn tỉa, tác chiến điện tử, cứ hỏa, cứu hộ, cứu nạn tham gia thực hiện phương án diễn tập này. Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến dự và chỉ đạo cuộc diễn tập. Hàng chục phương tiện gồm máy bay trực thăng, xe lội nước, ca nô... tham dự cuộc diễn tập.Mở đầu buổi diễn tập, lực lượng đặc công nước, người nhái trình diễn thực hành kỹ thuật cơ bản tác chiến trên sông nước, trong đó có màn lặn sâu dưới nước nhằm bí mật tiếp cận các mục tiêu trên sông. Tiếp đó các ca nô cao tốc trình diễn màn truy đuổi, bao vây, đánh chặn và bắn mục tiêu khi đang di động trên sông.Tình huống giả định của buổi diễn tập được xác định, qua công tác nắm tình hình, cơ quan chức năng Bộ Công an phát hiện âm mưu một nhóm phản động lưu vong lợi dụng là khách du lịch về VN để tiến hành gây nổ, khủng bố phá hoại. Các đối tượng sẽ vận chuyển vũ khí nóng và thuốc nổ vào địa bàn Hà Nội bằng ca nô trên sông Hồng theo hướng từ Việt Trì về Hà Nội.Vào 9g30 ngày N+1, lực lượng cảnh sát đường thủy tuần tra trên sông Hồng phát hiện 2 ca nô nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra. Tuy nhiên 2 ca nộ không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy, buộc CSGT truy đuổi. Các đối tượng dùng súng bắn về phía ca nô CSGT. Khi chạy đến Bến tàu du lịch trên Sông Hồng (46 Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), chúng phát hiện có lực lượng công an chốt chặn nên quay lại, bắn vào lực lượng công an và tấn công tàu du lịch HN - 0504, nổ súng khống chế lái tàu, hành khách, nhân viên làm con tin.Ngay sau khi khống chế được tàu, chúng tự xưng là người của tổ chức khủng bố VT, đưa ra yêu sách yêu cầu lực lượng bao vây rút khỏi khu vực, thả một số tên trong tổ chức khủng bố VT vừa bị bắt giữ và chi 1 triệu USD, một máy bay lên thẳng để chúng ra nước ngoài, nếu không sẽ giết hết con tin và cho nổ tàu.Trước tình hình trên, Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ triển khai phương án đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin.Tác chiến 3 hướngHướng thứ nhất do lực lượng đặc nhiệm thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ triển khai chia thành 2 mũi. Một mũi lặn bí mật chia làm 2 tổ lặn tiếp cận đầu mạn tàu; mũi thứ hai sử dụng ống thở bơi bí mật, lợi dụng các vật trôi nổi ngụy trang để tiếp cận phần đuôi và mạn tàu.Hướng thứ hai gồm 2 tổ cảnh sát đặc nhiệm đột nhập nóc boong tàu từ máy bay trực thăng để tiếp cận mục tiêu. Hướng thứ bà là lực lượng nghi binh gồm ca nô, xe lội nước, lực lượng bao vây thu hút sự chú ý của các đối tượng, dùng các biện pháp thương thuyết, tác động tâm lý nhóm khủng bố để kéo dài thời gian.Bên cạnh đó, các lực lượng gồm tác chiến điện tử tiến hành phá sóng, không cho các đối tượng liên lạc ra bên ngoài; 6 xe lội nước quân đội, 17 ca nô cao tốc của công an, 2 máy bay trực thăng bao vây, phong tỏa toàn bộ khu vực. Song song với tiến trình đàm phán, thương thuyết, khi các đơn vị bí mật tiếp cận mục tiêu, Sở chỉ huy quyết định cho nổ súng tấn công. Cùng lúc các mũi lặn bí mật đột nhập lên tàu, hai tổ đặc nhiệm được máy bay trực thăng thả xuống nóc boong tàu, tấn công nhóm khủng bố.Trong quá trình tấn công, một chiến sĩ đặc nhiệm hi sinh. Tuy nhiên, toàn bộ con tin được giải thoát an toàn, trong đó có một số tự nhảy xuống sông nên máy bay trực thăng đã thả phao cứu nạn để các con tin bám vào phao, chờ lực lượng cứu hộ, cứu nạn xuất phát từ vị trí bao vây đến ứng cứu. Đồng thời, lực lượng rà phá bom mìn tháo gỡ thành công 2 quả mìn và chấp nhận để một quả nổ trên tàu. Khi quả mìn thứ 3 phát nổ, các tàu chữa cháy lập tức tiến vào dập tắt đám cháy...