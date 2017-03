Đổ xô đi Lễ Tết Nguyên tiêu

Theo thông lệ hàng năm, cứ đến 14 âm lịch, các chùa lớn ở Hà Nội lại tổ chức lễ cầu an, giải hạn. Bởi vậy, ngay từ chiều, hàng ngàn người đổ về các chùa lớn để làm lễ.

Tối 27-2, cảnh chen chúc diễn ra khắp mọi nơi, đặc biệt là tại các chùa lớn. Tại Tổ đình Phúc Khánh, vài nghìn người đã kéo đến để dự lễ cầu an làm tắc cả một đoạn đường kéo dài từ đầu cầu vượt đến tận ngã ba Thái Thịnh – Nguyễn Trãi. Dòng người đi lễ ngồi tràn cả ra ngoài đường.

Nhiều người phải đứng tận bên này đường để khấn vọng

Chị Mai, bán nước ở trước Đại học Thủy Lợi cho biết: Năm nào cũng vậy, cứ đến tối 14 tháng Giêng âm lịch là đoạn đường này lại chật ních người. 19h chùa mới chính thức làm Lễ nhưng khoảng 18h, ngay cả chỗ ngồi trên lòng đường cũng không còn”. “Những người đến sau phải bái vọng tận trên trên cầu vượt, số khác bái Phật tận bên kia đường”, chị Mai cho biết thêm.

Quang cảnh tại các chùa lớn như: Chùa Hà, Chùa Trấn Quốc, Đền Quán Thánh... cũng diễn ra tương tự.

Sáng 28-/2 (tức 15 tháng Giêng âm lịch), mới 6h sáng nhưng đã có hàng loạt dòng người kéo đi lễ. Tại Phủ Tây Hồ, bãi giữ xe chật kín. Anh Phạm Văn Dũng (Định Công, Hà Nội) cho biết: “Tôi tranh thủ đi từ sớm để tránh cảnh chen lấn vào lúc ban trưa”. Tuy nhiên, trong Phủ, người chen nhau đứng làm lễ, khấn vái. Có người còn phải đội cả lễ lên trên đầu.

Chùa Quán Sứ, những lễ chính của Tết Nguyên tiêu đã được tổ chức vào ngày 27-2 nhưng sáng 28-2, lượng khách đến hành hương vẫn không giảm. Ban quản lý Chùa đã thông báo không đốt nhang, vàng mã nhưng khách hành hương vẫn thi nhau hóa vàng làm không khí trong Chùa ngột ngạt. Ban quản lý Chùa đã cử người đi rút nhang trên các lư hương nhưng vẫn không hạn chế được tình trạng này.

Chen nhau lễ Phật

Tại Đền Quán Thánh, so với ngày 27-2, lượng người đến đi lễ không đông bằng. Anh Nguyễn Thanh Hùng, nhân viên trông xe trước Đền Quán Thánh cho biết: “Do hôm qua ngày thứ 7 nên nhiều người tranh thủ đi sớm nên sáng nay vắng khách. Nhưng từ giờ cho đến cuối ngày, khách hành hương chắc chắn sẽ đổ về đền với số lượng không nhỏ”.

So với mọi năm, vấn đề an ninh tại các khu vực chùa tốt hơn nhiều. Tại Phủ Tây Hồ, an ninh, trật tự được tăng cường nhằm đảm bảo an toàn cho người đi lễ. Ông Trương Công Đức – thành viên Ban quản lý Phủ nói: “Ngoài việc cấm lực lượng đánh giày hoạt động trong Phủ, chúng tôi còn thực hiện treo hình những đối tượng trộm cắp, rạch túi để bà con cảnh giác, đồng thời ổn định trật tự buôn bán trong và ngoài chùa để giữ cảnh nghiêm trang của Phủ trong ngày lễ”.

Tại Chùa Quán Sứ, lực lượng an ninh phường cũng được tăng cường nhằm đảm bảo giao thông được thông suốt, tránh tình trạng ùn tắc do người đi lễ chùa gây ra.

Một số hình ảnh ngày Tết Nguyên tiêu:

Người đi dự lễ cầu an tại Tổ đình Phúc Khánh ngồi chật kín cả trên đường

Phải khấn vọng tận trên cầu vượt

Giao thông tại cầu vượt Ngã Tư Sở ách tắc

6 giờ sáng, người hành hương đã đổ về Phủ Tây Hồ

Bãi giữ xe quá tải

Đội cả mâm lễ trên đầu

Sờ chân Phật lấy may tại đền Quán Thánh

Tại chùa Quán Sứ, khói hương và đốt vàng mã nghi ngút

Treo hình để khách hành hương cảnh giác

Lực lượng an ninh được tăng cường nhằm đảm bảo trật tự cho ngày Tết Nguyên tiêu

Theo Việt Đức (VOV)