Đương kim Hoa hậu Nga đến Việt Nam

17h ngày 25/7, Miss Russia 2011 có buổi làm việc với NTK Võ Việt Chung. Cô dành 3 giờ đồng hồ để tìm hiểu về trang phục truyền thống Việt Nam, thử trang phục và cùng trao đổi về thời trang cũng như cách đi đứng, sử dụng phụ kiện khi mặc áo dài... với nhà thiết kế nổi tiếng của Sài Gòn.

Võ Việt Chung (trái) và Miss Russia 2011.

Hoa hậu Nga bày tỏ, cô biết Võ Việt Chung từng là người thiết kế cho các thí sinh Miss Universe vào năm 2008 khi cuộc thi này diễn ra ở Việt Nam, vì thế, cô rất vui khi được trò chuyện với anh về chiếc áo dài. Võ Việt Chung cũng thiết kế cho đương kim hoa hậu Nga 3 bộ áo dài đặc biệt, nằm trong bộ sưu tập mới nhất chưa công bố của anh với tên gọi "Họa tiết Phương Nam".

Á hậu 1 và 2 của cuộc thi nhan sắc Nga cũng đến Việt Nam cùng đương kim Hoa hậu trong dịp này. 3 người đẹp thực hiện chuyến đi theo lời mời của Beam Global Asia và Russia Standard International. Trong thời gian ở Việt Nam từ ngày 25 đến ngày 28/7, cô tham dự các sự kiện từ thiện tại TP HCM và Hà Nội.

Khoảnh khắc đăng quang của Hoa hậu Nga Natalia Gantimurova.

Natalia Gantimurova sinh năm 1991, cao 1,81 m. Cô đang học ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân văn của Nga (Russian State University for the Humanities). Tháng 8 tới, Hoa hậu Natalia Gantimurova có mặt tại Brazil để tham dự Miss Universe 2011. Đại diện Việt Nam tại cuộc thi này là Á hậu VN 2010 Vũ Hoàng My.

Tháng 6/2010, Nữ hoàng sắc đẹp xứ sở bạch dương Irina Antonenko cùng hai người đẹp top 10 Hoa hậu Nga 2010 Evgenia Eusebia và Tamara Zhukova cũng có chuyến tham quan và làm từ thiện tại TP HCM, Hà Nội.

Hoa hậu Nga duyên dáng trong áo dài Việt :

Natalia Gantimurova cười tươi rói trong buổi làm việc với NTK Võ Việt Chung chiều 25/7.











Cô tham khảo một tạp chí thời trang để tìm hiểu về thời trang Việt Nam.

Lần đầu tiên đến Việt Nam, cô tỏ ra rất thân thiện và cởi mở.

Cô thử các trang phục áo dài do Võ Việt Chung thiết kế.

Natalia sẽ là "đối thủ" của Hoàng My tại cuộc thi Miss Universe 2011 tại Brazil vào tháng 8.







Trong thời gian lưu lại Việt Nam, Miss Russia 2011 chọn mặc áo dài để xuất hiện tại các sự kiện quan trọng.

NTK Võ Việt Chung (trái) lấy số đo của hoa hậu.

Theo Thoại Hà - Ảnh: V.C. (VNE)