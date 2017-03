Hàng trăm cảnh sát trấn áp “vòng ngoài” hai vũ trường

Lực lượng chức năng tập kích vòng ngoài các điểm ăn chơi

Chó nghiệp vụ được đưa đến

Đêm 10, rạng sáng 11/1, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Trung đoàn cảnh sát cơ động đã tiến hành kiểm tra hành chính vào ban đêm tại hai vũ trường lớn là Gold Club 2 và VelVet nằm trên đường Hồ Huấn Nghiệp (phường Bến Nghé, quận 1).

Để đảm bảo an ninh trật tự, hai đầu đường Hồ Huấn Nghiệp được cảnh sát phong tỏa nghiêm ngặt. Lực lượng chức năng bắt đầu tiến hành kiểm tra hành chính tại hai vũ trường trên. Toàn bộ người vui chơi bên trong bắt đầu đổ dồn ra ngoài khiến vòng ngoài của hai vũ trường đông nghẹt.

Tuyến đường Hồ Huấn Nghiệp được phong tỏa nghiêm ngặt

Hầu hết các phương tiện đều được kiểm tra kỹ càng, từng “ngóc ngách”. Bên cạnh đó, các nữ cảnh sát cũng tham gia vào việc kiểm tra giấy tờ tuy thân của nhiều cô gái trong trang phục khá “mát mẻ”. Máy đo nồng độ cồn cũng được đưa vào kiểm tra những người có nghi vấn khi đã sử dụng quá nhiều rượu bia.

Kiểm tra hành chính

Theo số liệu ban đầu của Phòng CSGT TP HCM, các lỗi vi phạm chủ yếu là không có giấy phép lái xe, không mang theo giấy tờ xe. Trong đợt ra quân này lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản 93 trường hợp vi phạm, tạm giữ 85 xe (trong đó có 3 ôtô). Ngoài ra còn phát hiện 3 trường hợp tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ (dùi cui) trong cốp xe. Những trường hợp vi phạm này sẽ được chuyển giao cho công an địa phương xử lí.

Một loại hung khí được phát hiện

Lập biên bản người vi phạm

Nhìn nhận về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố vào dịp cuối năm sẽ có nhiều diễn biến phức tạp đáng lo ngại, Giám Đốc CATP đã chỉ đạo tăng cường cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013; đồng thời triển khai kế hoạch kiểm tra hành chính vào ban đêm trên địa bàn thành phố tại các khu vực phức tạp.

Theo Trung Kiên (Dân trí)