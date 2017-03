Hình ảnh đầu tiên các nạn nhân vụ sập hầm ở bệnh viện

8 / 8

Anh Nguyễn Văn Quang đang được điều trị tại bệnh viện.

Danh tính 12 công nhân bị kẹt trong hầm



1. Phạm Xuân Đăng, 1964, Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc

2. Nguyễn Anh Tuấn, 1981, Hà Tĩnh

3. Phạm Viết Lành, 1994, Nghệ An

4. Phạm Viết Nam, 1973, Nghệ An

5. Đặng Thị Hồng Ngọc, 1988, Nghệ An

6. Trương Tuấn Việt, 1984, Hà Nội

7. Nhỡ Văn Tường, 1986, Hà Nam

8. Hoàng Tiến Đoàn, 1989, Nam Định

9. Hoàng Anh Văn, 1980, Nam Định

10. Hoàng Đình Hường, 1984, Nam Định

11. Hoàng Đình Thịnh, 1986, Nam Định

12. Nguyễn Văn Quang, 1976, Hà Tĩnh