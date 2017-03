Hình ảnh khám xét nhà ông Lý Xuân Hải

Chiều tối 23-8-2012, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khám xét nhà riêng của nguyên Tổng giám đốc ngân hàng ACB Lý Xuân Hải tại đường Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM.18g30 ngày 23-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Hải..

PV đã có mặt ghi lại những hình ảnh diễn biến tại hiện trường sự việc:







Xe của ông Hải được em trai điều khiển vào nhà. Ảnh: Hoàng Thạch Vân



Đại diện tổ dân phố và điều tra viên tiếp cận nhà ông Hải . Ảnh: Hoàng Thạch Vân



Các điều tra viên tới khám xét nhà riêng ông Lý Xuân Hải - Ảnh: Thuận Thắng



Ông Lý Xuân Hải (trái)- Ảnh: Thuận Thắng



Ông Lý Xuân Hải, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc NH ACB Ông Lý Xuân Hải tốt nghiệp bộ môn vật lý lý thuyết Khoa Vật lý Trường Đại học tổng hợpQuốc gia Belarus vào năm 1989.



Năm 1993, ông bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành vật lý và toán học. Ông còn có học vị Thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành ngân hàng và tài chính, của Trường Đại học ESCP Europe và Trường Đại học Paris-Dauphine.



Ông đã từng là Phó Giám đốc Chi nhánh ACB Hải Phòng từ năm 1996 đến năm 1997, và Giám đốc ACB Hải Phòng từ năm 1998 đến 2002.



Sau đó ông là Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán ACB trong 4 năm (2002 – 2005), và đồng thời đảm nhiệm Giám đốc tài chính (CFO) ACB từnăm 2004 – 2005.



Ông được bổ nhiệm Tổng giám đốc từ năm 2005. Ông là thành viên thường trực Hội đồng quản trị, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Tín dụng, thành viên Ủy ban Quản lý Rủi ro, thành viên Ủy ban Nhân sự, ủy viên Hội đồng Đầu tư,ủy viên thường trực Hội đồng Xử lý rủi ro, và Chủ tịch ALCO.



Hội đồng quản trị NH ACB đã chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Lý Xuân Hải ngày 23-8-2012, lý do cá nhân.



Ông bị khởi tố và bắt tạm giam chiều 23-8-2012 để điều tra hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.



