Huế: Đường biến thành sông, phụ huynh bì bõm đón con

Theo ghi nhận, tại nhiều điểm trường mầm non, tiểu học tại TP Huế như Trường Mầm non Hoa Mai (đường Đống Đa), Trường Mầm non 8-3 (đường Phan Chu Trinh), Trường Tiểu An Đông (đường Đặng Văn Ngữ) và một số trường khác tại tuyến đường Bà Triệu, Lý Thường Kiệt… bị ngập nước, rất nhiều phụ huynh phải vật lộn để đón con em sau giờ học.

Để an toàn cho học sinh, Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường học trên địa bàn TP Huế, cho các trường THPT nghỉ sớm hai tiết cuối buổi chiều. Riêng với các trường cấp I, cấp II tiến hành quản lý học sinh và thông báo cho phụ huynh đến đón khi ra về.

Tại các tuyến đường chính như Hùng Vương, Bà Triệu, Đống Đa, Lý Thường Kiệt... đều bị ngập sâu. Nhiều phương tiện tham gia giao thông chết máy.

Do lượng nước quá lớn, thoát chậm nên nhiều nhà dân, đặc biệt là các phòng trọ của sinh viên bị nước tràn vào, nhiều đồ đạc bị thấm nước và hư hỏng.

Đến hơn 16 giờ chiều nay (21-9), mưa lớn vẫn đang tiếp diễn.

Nhiều phụ huynh bì bõm đón con sau giờ tan trường. Ảnh: NGUYỄN DO









Nhiều phương tiện chết máy. Ảnh: NGUYỄN DO





Đến 17 giờ mưa lớn vẫn tiếp diễn. Ảnh: NGUYỄN DO



Một số nơi nước vào đến tận thềm nhà. Ảnh: NGUYỄN DO