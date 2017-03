Jolie hớp hồn fan ở London

Mới đây, một số trang web giải trí đã tung tin đồn Jolie sẽ đóng vai "huyền thoại bốc lửa" Marilyn Monroe trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết The Life and Opinions of Maf the Dog, and of His Friend Marilyn Monroe (tạm dịch: Cuộc đời và đức tin của chú chó xù Maf cùng người bạn của chú, Marilyn Monroe) của tiểu thuyết gia người Scotland Andrew O'Hagan. Đây là một cuốn biên niên sử kể lại hai năm cuối đời của "quả bom tóc vàng" thông qua con mắt chú cún cưng của cô, Maf.