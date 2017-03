Khả năng có bão kép ở biển Đông

Bộ đội biên phòng và địa phương phải thông báo, buộc các tàu nhanh chóng di chuyển xuống phía nam hoặc trở vào bờ để tránh xa khu vực ảnh hưởng của bão. Các địa phương cần sớm có phương án tiêu úng, cứu lúa trong tình huống ngập do mưa bão. Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão cần phối hợp với Bộ Công Thương kiểm tra các hồ chứa, hồ thủy điện. Nếu hồ nào đã tích đầy nước thì cần xả sớm trước khi bão ảnh hưởng… Bộ trưởng Bộ NN&PTNTCAO ĐỨC PHÁT chỉ đạo tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương sáng 28-7 11 ngư dân Quảng Ngãi được tàu Philippines cứu vớt Chiều 28-7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết theo báo cáo nhanh của Đồn Biên phòng 288, tàu cá mang số hiệu QNg 95010-TS do ông Nguyễn Văn Pho (ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đã được một tàu của Philippines cứu vớt an toàn. Tàu của ông Pho bị sóng lớn đánh chìm vào ngày 27-7 ở vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa, trên tàu có 11 ngư dân. CX