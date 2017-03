Khánh My mặc bikini dạy Đức Thịnh tập bơi

Thố là nhân vật khá ngu ngơ nhưng những câu chuyện diễn ra xung quanh anh rất lạ thường. Anh có tình huống nhạy cảm với “giáo viên” môn bơi lội do Khánh My thể hiện.Theo đạo diễn Hoàng Duy, đây là phân đoạn hài hước để lấy tiếng cười khán giả.

Do cảnh quay dưới nước khá phức tạp nên thời gian quay kéo dài hơn vài tiếng so với dự kiến ban đầu. Do đó, Khánh My và Đức Thịnh phải ngâm mình dưới nước khá lâu. Ê-kíp tăng cường camera dưới nước nhằm đảm bảo những hình ảnh đẹp trên phim.