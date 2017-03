Khi con người xả thân vì nghệ thuật

"Vượt cạn" trong phòng trưng bày

Nữ nghệ sỹ người Mỹ Marni Kotak có dự định sẽ trực tiếp quá trình "vượt cạn" của mình tại một phòng trưng bày cá nhân ở Brooklyn. Cô hy vọng màn trình diễn này sẽ giúp mọi người hiểu rằng tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất trong mắt cô đó chính là sinh mệnh.

Hiện Marni đã chuyển tới phòng trưng bày Bushwicks Microscope để chờ ngày sinh nở, mỗi ngày có khoảng 20 người tới tham quan và trò chuyện với cô.

Marni cho biết cô đã chuẩn bị tâm lý để sinh con trước mặt mọi người, hơn nữa còn có sự hỗ trợ của y tá và chồng nên cô tin rằng "vượt cạn" ở nhà sẽ không khác ở bệnh viện, nếu như trong quá trình sinh nở có vấn đề, cô sẽ tới bệnh viện ngay cạnh đó.

Bò 88,5 km để tìm tình yêu

Nghệ sĩ biểu diễn người Anh Mark McGovan đã quyết định bắt đầu hành trình bò 88,5 km để tìm người tình trong mộng vào tháng 12 năm 2005. Mang theo tấm biển với dòng chữ "Em có thể yêu anh không?" trên lưng và buộc vài sợi dây thừng treo 18 hộp sô-cô-la vào chân, Mark hy vọng sẽ bò hết chặng đường trong vòng 30 ngày.

Được biết, hành trình gian nan của Mark không chỉ để chinh phục trái tim của một cô gái nào đó mà còn làm tăng nhận thức về người cô đơn trong dịp lễ Giáng sinh.

Khỏa thân chụp ảnh với lợn

Tháng 3 năm 2011, nhiếp ảnh gia người Hàn Quốc Miru Kim đã thực hiện bộ ảnh khiến nhiều người phát sốc mang tên "The Pig That Therefore I Am" do cô làm người mẫu chính.

Với những bức ảnh khỏa thân bên đàn lợn, Miru mong muốn truyền tải thông điệp con người hãy biết yêu thương động vật hơn.

Dùng người làm bút để viết thư pháp

Ngày 23 tháng 10 năm 2006, hai sinh viên người Trung Quốc đã trình diễn màn viết thư pháp "độc nhất vô nhị" khi dùng tóc của một cô gái làm bút lông trước sự chứng kiến của nhiều người. Một cô gái đã tự nguyện để cho hai nam sinh này bọc vải quanh người rồi dốc ngước và nhúng tóc vào một chậu mực tàu đen sì.

Trông mặt cô gái có vẻ rất khổ sở khi bị dốc ngược quá lâu và hai nam sinh cũng không dễ dàng gì khi vừa phải nhấc cô gái, vừa viết thư pháp bằng tóc nhúng mực. Nhiều cư dân mạng cho rằng đây có lẽ là một màn trình diễn phản nghệ thuật nhất mà họ từng biết.

Khỏa thân xếp hình @

Tháng 4 năm 2005, tại sân golf ở Thành Đô, 41 sinh viên Học viên mỹ thuật Thành Đô, Học viện âm nhạc Tứ Xuyên đã khỏa thân nằm chồng lên nhau xếp thành ký tự @ tại sân golf Thành Đô. Với chủ đề @41, các nhà tổ chức muốn gửi gắm tới thông điệp thanh niên là chủ nhân tương lai của thế giới, thanh niên là trách nhiệm, thanh niên là quyền lực.

Ngồi bất động 700 tiếng

Nghệ sĩ Marina Abramovic (64 tuổi) bắt đầu màn trình diễn của mình tại Viện bảo tàng nghệ thuật hiện đại ở New York từ ngày 14 tháng 3.



Bà mặc những chiếc váy tu sĩ và ngồi bất động trên chiếc ghế đẩu trong suốt 7 tiếng mỗi ngày. Tính tới ngày 31/5, tổng số thời gian mà đã ngồi là 700 giờ đồng hồ.



Du khách tới tham quan được mời tới ngồi trên chiếc ghế đối diện với bà trong phần trình diễn “The Artist Is Present”. Nhưng đa phần đều chỉ ngồi được một vài phút rồi lại rời đi trước vẻ lặng thinh của người nghệ sĩ gốc Nam Tư này.



Tổng cộng có tới 1.400 người đã đến và ngồi đối diện với nghệ sĩ Marina Abramovic. Trong đó có cả những người nổi tiếng như Bjork, Lou Reed, Marisa Tomei và Isabella Rossellini...

Tổ chức đám cưới 50 lần trong 10 năm

Nữ doanh nhân người Mỹ gốc Hàn Maria Yoon đã đi khắp 50 bang để tổ chức lễ cưới trong vòng 10 năm. Ngày 22 tháng 5 năm 2011, lễ cưới lần thứ 50 đã diễn ra tại thành phố New York. Được biết, cha mẹ của nữ doanh nhân 40 tuổi này thường đúc thúc con gái kết hôn và khiến cô có suy nghĩ rốt cuộc đám cưới là gì.

Vì vậy, không chỉ không nghe lời cha mẹ, cô còn thực hiện ý tưởng nghệ thuật mang tên "ý nghĩa thực sự của hôn nhân". Trong các đám cưới, Yoon mặc một bộ habok - loại váy áo truyền thống của phụ nữ Hàn Quốc và chú rể thường là người cô kiếm được ở những nơi đặt chân tới.

Cô cho biết: "Hôn nhân ngày nay không còn được bền vững như xưa, vì thế tôi muốn thực hiện ý tưởng này để lên án những người phản bội sau khi đã nói lời thề "sống tới đầu bạc răng long".

Theo Sầm Hoa Tổng hợp (VNN)