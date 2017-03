(PLO)- The Guardian dẫn lời một nguồn tin cấp cao trong lực lượng an ninh và nhân chứng cho biết các tay súng tấn công vào một khách sạn Radisson ở Bamako và đang bắt giữ con tin. Khách sạn Radisson Blu tọa lạc ở phía tây trung tâm thủ đô Bamako, gần đó là nơi tụ họp của các bộ trưởng chính quyền và nhà ngoại giao. (Nguồn: Twitter, The Guardian, The Telegraph)