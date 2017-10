Trận đấu vừa diễn ra vào hôm nay (7-10). 12 đội bóng đến từ nhiều đơn vị cơ sở trên địa bàn TP.HCM.

Ngoài các đơn vị thuộc cảnh sát, công an, Bộ Công an như Cục C50 Bộ Công an (Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao), Trường ĐH Cảnh sát nhân dân, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Cảnh sát PCCC TP.HCM, Bộ đội biên phòng TP.HCM còn có Công ty TNHH-TM-DV-XD-PCCC Bình Vinh, Sacomreal, SaiGon Touris, Công ty One-tech, Tổng Công ty Samco, Ngân hàng Đông Á, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.



Kịch tính màn tranh tài bóng đá của cảnh sát, công an TP.HCM.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc sẽ diễn ra vào 8 giờ sáng, tuy nhiên do trời mưa tầm tã nên phải lùi lại.

Nhưng với tinh thần yêu thể thao, “đã ra sân phải được đá”, các thành viên trong 12 đội bóng không chuyên đã cống hiến những màn tranh bóng đầy kịch tính, sôi động. Những cổ động viên sẵn sàng đội mưa ướt đẫm để cổ vũ, ủng hộ cho đội nhà và cả đội bạn.

Bất chấp cơn mưa tầm tã, bất chấp sân cỏ ướt đẫm, trơn trượt, các thành viên vẫn đá hết mình.

Trận đấu kết thúc để lại nhiều dư âm đẹp trong lòng khán giả. Không chỉ là kết quả thắng thua mà quan trọng hơn đó là tinh thần thượng võ, nhiệt tình, hào sảng của những chân sút không chuyên.



Trận đấu vẫn diễn ra kịch tích bất chấp cơn mưa tầm tã.

Giải bóng đá Futsal 2017 là một trong những chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 56 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát PCCC, 16 năm ngày toàn dân PCCC, 11 năm ngày thành lập Cảnh sát PCCC TP.HCM và chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần X nhiệm kỳ 2017-2022.

Hoạt động này cũng nhằm góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi, tăng cường hiệu quả trong công tác PCCC trên địa bàn TP.HCM.

Theo kế hoạch, chung kết giải sẽ diễn ra vào ngày 14-10 tại sân bóng đá cỏ nhân tạo Trường ĐH Cảnh sát nhân dân (36 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7).

Dưới đây là một số hình ảnh:



Trung tá Lê Mạnh Hà - Trưởng ban tổ chức chương trình.



Nụ cười rạng rỡ của những chân sút không chuyên trước khi giải đấu bắt đầu.



Trao tặng hoa cho tổ trọng tài.



Khai mạc khi trời đã ngớt mưa nhưng sau đó lại mưa tầm tã.







"Đã ra sân phải được đá".



Những cổ động viên nhiệt tình nhất giải đấu.



Trường ĐH Cảnh sát nhân dân.



Bộ Tư lệnh TP.HCM.



Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an.



Khởi động trước khi bắt đầu.



Cảnh sát PCCC TP.HCM.



Những màn tranh bóng kịch tính.



Bộ đội biên phòng TP.HCM.



Nụ cười rạng rỡ phút giải lao.