Lễ tình nhân trên khắp thế giới

Người dân hóa trang trong các bộ trang phục sặc sỡ trước cửa một quầy hàng đồ lưu niệm nhân ngày Valetine ở Beirut, Lebanon. Ảnh: AFP.

Theo Song Minh (VNE, Ảnh: Xinhua)



Bó hoa hồng - chocolate được trang trí cầu kỳ tại một cửa hàng hoa ở Macao, miền nam Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.Các cặp tình nhân hôn nhau trong cuộc thi "Nụ hôn dài nhất thế giới" để kỷ niệm ngày Valetine tại Pattaya, Thái Lan, hôm 13/2. 14 cặp tham gia vào cuộc thi này nhằm phá vỡ kỷ lục Guiness và đoạt giải thưởng có tổng giá trị lên tới 6.666 USD và một chiếc nhẫn kim cương. Ảnh: AFP.Không khí Valentine cũng xuất hiện trong một cửa hàng thời trang cao cấp ở New York, Mỹ. Ảnh: Xinhua.Các cô gái trẻ bán bóng bay hình trái tim trên một con phố ở Tegucigalpa, Honduras. Ảnh: Xinhua.Những phụ nữ lớn tuổi cũng hòa mình vào không khí ngày lễ Valentine khi tham dự cuộc diễu hành mang tên Old Love tại Guatemela, hôm 11/2. Ảnh: AFP.Một cửa hàng hoa ở Macao chuyên bán những bó hoa hình các con vật ngộ nghĩnh, đáng yêu. Ảnh: Xinhua.Các đồ vật lưu niệm sặc sỡ được bày bán trên vỉa hè nhân ngày Valentine ở Maturin, Venezuela. Ảnh: Xinhua.Một thợ làm bánh trang trí các viên chocolate ngộ nghĩnh tại một cửa hàng nhân sự kiện "Amour du Chocolat" tại Tokyo, Nhật Bản. Ở nước này trong ngày thánh Valentine, các cô gái thường tặng chocolate cho bạn trai hoặc đồng nghiệp nam. Ảnh: AFP.Một góc rực rỡ trong cửa hàng chocolate ở New York. Ảnh: Xinhua.Chủ cửa hàng gói các bó hoa hồng chuẩn bị cho dịp làm ăn nhân ngày lễ tình yêu ở Buenos Aires, Argentina. Ảnh: Xinhua.Chữ "Love" (Tình yêu) khổng lồ được dựng lên nhân ngày Valentine trước cửa một trung tâm mua sắm ở Jakart, Indonesia. Một số nhóm Hồi giáo kêu gọi tẩy chay hoặc cấm các hoạt động thể hiện tình yêu nam nữ, nhưng điều đó không ngăn được không khí hưởng ứng ngày Valentine. Ảnh: AFP.Những chiếc kẹo hình trái tim xinh xắn cũng là một món hàng được ưa thích nhân ngày Valentine ở Panama City, thủ đô Panama. Ảnh: Xinhua.Cô gái Trung Quốc bên bó hoa hồng tím khổng lồ. Ảnh: Xinhua.Những chiếc kẹo chocolate đặt hàng theo yêu cầu tại một cửa hàng ở Phúc Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.Những con thú bông - biểu tượng của tình yêu trong một cửa hàng tại Ahmedabad, Ấn Độ. Các nhóm HIndu giáo cũng kêu gọi cấm đoán các hoạt động mà họ cho là "tây hóa" trong ngày lễ tình nhân. Ảnh: AFP.