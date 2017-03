Lũ, thủy điện nhấn chìm nhiều vùng từ Huế đến Bình Định

Ngày 7-11, Trung tâm PCLB khu vực miền Trung-Tây Nguyên cho biết trong ngày, các tỉnh Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to. Nhiều hồ thủy điện đang xả lũ.

Mưa lũ trong những ngày qua đã làm năm người chết, ba người mất tích.

Huế: Lũ chồng lũ. Cơn lũ ngày 5-11 chưa kịp rút hết thì đến ngày 7-11, địa phương này tiếp tục hứng lũ. Hiện mực nước ở sông Hương, sông Bồ ở mức báo động 3, làm nhiều tuyến đường trong thành nội ngập chìm, có nơi cả mét. Nhiều xã của các huyện Hương Trà, Quảng Điền, Phong Điền... bị ngập sâu, có nơi hơn 2 m. Một chiếc sà lan dài 30 m bị lật úp tại cầu số 1, hồ chứa nước Tả Trạch. Lực lượng chức năng đã đánh chìm sà lan để an toàn cho cây cầu.

Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế đã cho học sinh nghỉ học.

Một chiếc xe tải bị lũ cuốn trên tỉnh lộ 4, đoạn thuộc huyện Hương Trà. Ảnh: V.LONG

Quảng Nam: Hàng ngàn hộ dân bị cô lập. Mưa lũ đã làm 50 km đường ĐT 616 (từ huyện Bắc Trà My lên huyện Nam Trà My) sạt lở lớn, làm tắc nghẽn hoàn toàn tuyến giao thông phía nam Quảng Nam. Giao thông từ trung tâm hành chính Nam Trà My tới bốn xã Trà Ka, Trà Giác, Trà Giáp và Trà Bui bị chia cắt hoàn toàn. Hàng chục ngàn dân huyện Nam Trà My đang bị cô lập. Nếu mưa lũ kéo dài, một số nơi có thể thiếu đói.

Huyện Tây Giang, lũ cô lập hoàn toàn tuyến đường từ trung tâm huyện lên bốn xã vùng cao Tr’Hy, Ga Ri, A Xan và Ch’Ơm.

Đà Nẵng: Giao thông nội thị tê liệt. Nhiều tuyến đường nội thị và các tuyến đường thuộc huyện Hòa Vang có nơi ngập sâu 0,5-1 m. Tại khu vực trung tâm TP, nhiều nơi ngập sâu, người dân phải kê, di dời đồ đạc. Giao thông nội thị Đà Nẵng gần như tê liệt vì ngập.

Quảng Ngãi: Hàng ngàn người dân lo sợ đập thủy điện bị vỡ. Chiều 7-11, mực nước tại hồ Liệt Sơn đã vượt tràn 0,7 m nên Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu đơn vị quản lý hồ xã lũ tránh vỡ hồ.

Cùng ngày, UBND xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) cho biết vẫn chưa tìm thấy tung tích của ông Nguyễn Trung Nhân (41 tuổi) ở xã này bị mất tích do lũ cuốn.

Bình Định: Hàng vạn học sinh nghỉ học. Lũ trên các sông ở Bình Định tiếp tục lên nhanh gây ngập trên diện rộng. Hơn 25.000 học sinh ở các địa phương này phải nghỉ học. Nước lũ cũng đã tràn vào nhiều khu dân cư, đường phố trong TP Quy Nhơn.

NHÓM PV – CTV