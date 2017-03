Lưu luyến tiễn người yêu nhập ngũ trong lễ Tình nhân

Đợt này toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế có 1.315 thanh niên ở chín huyện, thị, thành phố lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc

Tại TP Huế, lễ giao quân được tổ chức trang trọng, nhanh gọn và an toàn. Đúng 7 giờ sáng, TP Huế đã tổ chức giao gần 400 thanh niên các đơn vị quân đội và công an gồm: Tổng cục Kỹ thuật; Sư đoàn 968, Sư đoàn 324, Lữ đoàn 16, Lữ đoàn 414 thuộc Quân khu 4; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trung đoàn 6, Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh; Phòng Cảnh sát chữa cháy tỉnh.







Từ 5 giờ 30, nhiều người dân đã có mặt tại buổi lễ để tiễn những người con của tỉnh lên đường nhập ngũ. Ảnh: NGUYỄN DO



Các tân binh ăn vội bánh mì trước buổi lễ giao nhận quân. Ảnh: NGUYỄN DO



Các tân binh sửa lại trang phục cho nhau. Ảnh: NGUYỄN DO



Người cha tranh thủ dặn dò con trai khi buổi lễ giao nhận quân chưa bắt đầu. Ảnh: NGUYỄN DO



Giây phút chào cờ thiêng liêng. Ảnh: NGUYỄN DO



Tại buổi lễ, Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đến động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: NGUYỄN DO



Những người bà, người mẹ tiễn các con lên đường. Ảnh: NGUYỄN DO



Những giây phút xúc động tại buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN DO







Các cặp đôi quyến luyến trong buổi chia tay. Ảnh: NGUYỄN DO



Cô gái nước mắt lưng tròng mãi dõi theo bóng dáng của người yêu. Ảnh: NGUYỄN DO



Bó hoa cô gái chuẩn bị trao tay chàng trai trong ngày valentine. Ảnh: NGUYỄN DO



Cô gái quyến luyến bên chàng trai trước khi khi lên đường, được cán bộ đơn vị đến động viên. Ảnh: NGUYỄN DO



Người nhà vây quanh những chiếc xe để tiễn những thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: NGUYỄN DO



Chiếc xe từ từ chuyển bánh từ lúc 8 giờ 30. Ảnh: NGUYỄN DO