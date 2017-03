Muôn kiểu bắt Pokemon của người trẻ trong Công viên Tao Đàn

Dù mới ra mắt chính thức tại Việt Nam nhưng game Pokémon Go đã tạo thành một cơn sốt thật sự cho mọi người, đặc biệt là giới trẻ.

Anh Trần Duy (quận 7) tranh thủ giờ rảnh rỗi buổi chiều dẫn hai con trai qua Công viên Tao Đàn bắt Pokemon. Anh cho biết vào Công viên Tao Đàn từ 13 giờ chơi tầm bốn tiếng rồi về, ở đây Pokemon tập trung khá nhiều, việc săn sẽ dễ dàng hơn.

Nhóm bạn Huỳnh Nhật Tân (THPT Thủ Thiêm) ra công viên từ 12 giờ trưa để bắt Pokemon. Nhóm có ba người, ai cũng cắm mặt vào điện thoại để bắt Pokemon xem ai bắt được nhiều hơn.

Khi được hỏi về vấn đề chơi Pokemon trong công viên dễ bị giật mất điện thoại thì nhiều bạn trẻ đều trả lời là cảm thấy lo lắng nhưng không biết phải làm sao. Anh Nguyễn Đức Tuấn (Bình Thạnh) chăm chú vào màn hình bắt Pokemon, anh nói cũng rất sợ việc bị giật điện thoại nên vừa chơi vừa cảnh giác, cách tốt nhất là ngồi một chỗ và cầm chắc điện thoại trong tay.

Gần đó, rất nhiều bạn trẻ, số thì đứng, số thì ngồi chơi Pokemon một cách say sưa, không ai quan tâm đến ai.



Ngoài Công viên Tao Đàn thì ở vòng xoay Hai Bà Trưng, Tôn Đức Thắng (quận 1) hay phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng tập trung nhiều người săn Pokemon.

Như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, tối 8-8, khi đang đi bộ ở Công viên Tao Đàn, chị Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm (35 tuổi, ngụ quận 10) mắt dán vào màn hình điện thoại iPhone 6 plus để chơi trò Pokémon Go thì bất ngờ bị Nguyễn Văn Hiếu (19 tuổi, quê Gia Lai) tiến đến giật mất điện thoại. Tuy nhiên, khi bỏ chạy thì Hiếu bị nhân viên bảo vệ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai giữ lại cùng tang vật giao nộp công an.





Khu vực Đền tưởng niệm các vua Hùng tập trung rất đông người săn Pokemon.



Dàn xe xếp hàng dài ở lề đường Công viên Tao Đàn để bắt Pokemon.



Anh Nguyễn Đức Tuấn (Bình Thạnh) chăm chú vào màn hình bắt Pokemon.



Anh Trần Duy (quận 7) tranh thủ giờ rảnh rỗi buổi chiều dẫn hai con trai qua Công viên Tao Đàn bắt Pokemon.



Các bạn trẻ cắm mặt vào điện thoại để bắt Pokemon không hề chú ý xung quanh.



Người chơi Pokemon không ngần ngại dừng xe nhiều lần bên đường chỉ để bắt Pokemon.



Công viên Tao Đàn được xem là nơi tập trung Pokemon nhiều nhất.



Anh Trần Ngọc Ẩn (áo đen, sinh viên năm cuối Trường ĐH KHXH&NV) đi cùng một người bạn đến Công viên Tao Đàn bắt Pokemon.





Người chơi Pokemon đa dạng lứa tuổi, nghề nghiệp.



Nhóm bạn trẻ vui mừng vì bắt được Pokemon hiếm.



Mỗi người một chiếc điện thoại, không ai quan tâm đến ai.



Vừa đi vừa bắt Pokemon.



Công viên vắng người tập thế dục nhưng rất đông người bắt Pokemon.



Vừa đi vừa săn Pokemon, vừa sạc pin.



Dừng lại bất cứ đâu để bắt Pokemon.



Hai bạn trẻ bắt Pokemon trong Công viên Tao Đàn.



Vừa qua đường vừa bắt Pokemon.



Ba cha con bắt Pokemon trong Công viên Tao Đàn.



17 giờ, trời bắt đầu chuyển mưa nhưng Công viên Tao Đàn vẫn còn rất đông người bắt Pokemon.



Bãi giữ xe Công viên Tao Đàn dán thông báo tạm ngưng giữ xe vì hết chỗ.