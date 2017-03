Nâng ngôi nhà lên cao 3km bằng bóng bay

Rạng sáng ngày Thứ bảy (5/3), kênh National Geographic và một đội các nhà khoa học, kỹ sư và 2 phi công khinh khí cầu đã nâng thành công một ngôi nhà có kích cỡ 4,8m x 4,8m, cao 5,4m, bằng việc sử dụng 300 quả bóng bay dự báo thời tiết nhiều màu sắc ở một sân bay ở phía Đông Los Angeles.































Theo Bình An (Zing, Telegraph, Bưu Điện Việt Nam)



Sự kiện này lấy ý tưởng từ bộ phim hoạt hình Up của hãng phim Pixar và lập kỷ lục mới cho chuyến bay sử dụng chùm bóng bay lớn nhất từ trước tới nay. Ngôi nhà và những quả bóng bay có chiều cao hơn một ngôi nhà 10 tầng và bay đến độ cao hơn 3km trong gần 1 tiếng. Kỷ lục này sẽ là một phần trong loạt chương trình có tên gọi How Hard Can It Be của kênh National Geographic ra mắt vào năm 2012.