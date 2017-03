National Geographic trao giải ảnh đẹp du lịch 2016

Giải nhất (Chủ đề còn người) thuộc về tác phẩm Winter Horseman, của tác giả Anthony Lau. Bức ảnh được chụp ở Mông Cổ. Mùa đông nơi đây nhiệt độ có thể xuống đến hơn -20 độ C.





Giải nhất (Chủ đề thành phố) thuộc về tác phẩm Ben Youssef của tác giả Takashi Nakagawa. Bức ảnh phản chiếu tuyệt đẹp này được chụp tại đền Marrakesh, Morocco.



Giải nhất (Chủ đề thiên nhiên) thuộc về tác phẩm Wherever you go, I will Follow you!! của tác giả Hiroki Inou. Bức ảnh cặp cáo ngẫu nhiên được tác giả phát hiện và chụp lại khi đang trên đường về nhà vào cuối mùa đông tại Biei, Hokkaido, Nhật Bản.



Giải nhì (Chủ đề con người) thuộc về tác phẩm Rooftop Dreams của tác giả Yasmin Mund. Bức ảnh được chụp trên sân thượng của khách sạn nơi tác giả đang ở (Varanasi, Uttar Pradesh, Ấn Độ).



Giải nhì (Chủ đề thành phố) thuộc về tác phẩm Silenced của tác giả: Wing Ka H. Ảnh chụp tại Ký túc xá sinh viên của ĐH South China Normal ở Quảng Châu (Trung Quốc)



Giải nhì (chủ đề thiên nhiên) thuộc về tác phẩm Double trapping của tác giả Massimiliano Bencivenni. Bức ảnh chụp cá sấu trên trên dòng sông Pantanal ở Rio Negrinho, Brazil.



Giải ba (Chủ đề con người) thuộc về tác phẩm Remote life at -21 degree - của tác giả Mattia Passarini. Bức ảnh ghi lại công việc của một phụ nữ sống ở làng Mimachal Pradesh (Ấn Độ) đang vác củi về nhà để đốt sưởi ấm trong cái lạnh -21 độ C.



Giải ba (Chủ đề thành phố) thuộc về tác phẩm Elestial Reverie của tác giả Jeremy Tan. Ảnh ghi lại những tia sét trên bầu trời ở TP đảo Penang (Malaysia). Trong ảnh là tòa cao ốc Komtar Tower, biểu tượng của George Town.



Giải ba (Chủ đề thiên nhiên) thuộc về tác phẩm Lagunas Baltinache của tác giả Victor LimaVictor. Tác giả cho biết ảnh được chụp trong lần đi xuyên hoang mạc Atacama, San Pedro de Atacama, Antofagasta (Chile) hồi tháng 4-2016.



Giải khuyến khích (Chủ đề con người) thuộc về tác phẩm Muscle Beach Gym - tác giả Dotan Saguy. Ảnh chụp tại một điểm tập thể hình ngoài trời ở vùng biển Venice Beach, California (Mỹ).



Giải khuyến khích (Chủ đề thành phố) thuộc về tác phẩm Divide, tác giả Kathleen Dolmatch. Ảnh được tác giả ghi lại từ máy bay trực thăng khi bay qua công viên Central Park West ở Manhattan, New York (Mỹ) nhân dịp sinh nhật vào ngày 5-11-2014. Một kiến trúc TP được quy hoạch rất khoa học.

Giải khuyến khích (Chủ đề thiên nhiên) thuộc về tác phẩm Bears on a Berg của tác giả John Rollins. Đây không phải là núi tuyết mà là ảnh một tảng băng trôi trên biển ở đảo Baffin, Qikiqtarjuaq, Nunavut (Canada). Thời gian chụp vào ngày 2-4-2016. Nếu chú ý người xem sẽ thấy hai mẹ con nhà gấu tuyết đang thích thú thư giãn.