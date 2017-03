Nghệ An: Sau lũ, đường lên Tương Dương tiềm ẩn nguy cơ

Sau khi xảy ra lũ quét tại địa bàn xã Yên Tĩnh, huyện miền núi biên giới Tương Dương, PV sau gần 4 giờ chạy xe máy từ thành phố Vinh đã có mặt tại tâm lũ.



Trên cung đường quốc lộ 7 từ huyện Con Cuông cho đến thị trấn Hòa Bình (huyện Tương Dương) chưa đầy 40km nhưng có đến hàng chục điểm sạt lở núi đổ xuống sông Lam.



Nhiều đoạn núi lở chắn ngang đường quốc lộ khiến giao thông đi lại gặp trắc trở. Rất may, sau cơn mưa lãnh đạo huyện Tương Dương đã kịp thời huy động máy móc và các trang thiết bị cần thiết san, xúc đất để tuyến quốc lộ 7 qua địa bàn huyện để giao thông đi lại được an toàn. Tuy nhiên, con đường liên huyện dẫn vào xã Yên Tĩnh, Yên Na, Yên Hòa... có nhiều đoạn đường nhựa đã bị sạt lở, đứt đoạn và nguy cơ tiếp tục sạt đổ xuống sông rất cao.



Ông Vi Vũ Quang - Chủ tịch UBND xã Yên Tĩnh cho biết: "Con đường liên xã được làm mới và vừa mới đưa vào sử dụng được mấy tháng, nay cơn lũ đi qua đã làm nhiều đoạn hư hỏng hoàn toàn, nhiều đoạn bị một bên sông xói lở và nguy cơ cắt đường độc đạo là có thể xảy ra... Con đường hàng chục tỷ được Nhà nước đầu tư nay đang bị hư hỏng nặng chỉ sau một trận lũ dữ đi qua...".



Ghi nhận của PV, con đường liên xã vào Yên Tĩnh được trải nhựa đạt tiêu chuẩn và công phu. Tuy nhiên sau cơn lũ quét ngày 25/6 vừa qua, con đường đã bị sông núi làm xói lở nhiều đoạn và nguy cơ sạt lở càng cao.



Dưới đây là một số hình ảnh do PV ghi lại cơn lũ đi quét qua xã Yên Tĩnh:













































Theo Nguyễn Duy ( Dân trí)