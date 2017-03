Người Hà Nội xếp hàng mua vàng ngày "vía thần tài"

Người dân xếp hàng tràn xuống vỉa hè chờ đợi đến lượt mua vàng tại của hàng vàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Cầu Giấy (Hà Nội)

Cầm trên tay 2 chỉ vàng vừa mua, chị Bùi Thị Thanh Hải (Vĩnh Phúc) cho biết: "Mọi năm cứ đến ngày 10 tháng Giêng tôi lại đi mua 2 chỉ vàng để cầu may. Mặt khác, đối với tôi con số 2 cũng là con số may mắn, hi vọng cả gia đình năm nay sẽ phát tài phát lộc trong năm mới".

Theo ghi nhận tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu (349 Cầu Giấy, Hà Nội) từ 8g sáng, khi cửa hàng mở cửa đã có hàng chục người dân xếp hàng để chờ đợi vào mua vàng cầu may trong năm mới.

"Khách đến mua vàng chủ yếu là loại vàng tròn trơn, trong đó loại vàng 2 chỉ tiêu thụ mạnh nhất. Tình trạng xếp hàng mua vàng trong ngày "vía thần tài" đã diễn ra từ nhiều năm trước, nhưng năm nay số lượng người đến mua đông hơn. Để chuẩn bị cho việc mua vàng ồ ạt của người dân trong ngày này, từ trước tết các thợ kim hoàn của công ty đã phải làm việc suốt đêm. Bình thường cửa hàng chúng tôi đóng cửa lúc 19g30, nhưng hôm nay thời gian đóng cửa sẽ lùi lại đến khoảng 21g", đại diện của cửa hàng này cho biết.

Vẻ mặt sốt ruột của người dân chờ đợi xếp hàng đến mua vàng

Phía trong cửa hàng, những người mua trên 5 chỉ sẽ được thanh toán tại một khuc vực riêng

Một cô gái mặc bộ trang phục của thần tài cầu may cho những người dân đến mua vàng

Bé Hoàng Linh (7 tuổi) tỏ ra thích thú khi ngắm nhìn những chỉ vàng được trưng bày trong cửa hàng

Chị Bùi Thị Thanh Hải cầm trên tay 2 chỉ vàng vừa mua

Nhiều bạn trẻ cũng chọn ngày "vía thần tài" đến mua nhẫn cưới

Theo NGUYỄN KHÁNH (TTO)