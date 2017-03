Người Sài Gòn bắt cá hô khổng lồ bán gần 200 triệu đồng

Giống cá hô có phần đầu khá to so với thân. Tuy thuộc họ cá chép nhưng cá hô không có râu. Người ta đã thấy có con cá hô dài tới 3 m, nặng khoảng 300 kg. Ở Việt Nam thỉnh thoảng đánh bắt được loại từ 100 –200 kg

Chủ nhân bắt được con cá hô cho biết đánh bắt cá lưu vực sông Đồng Nai đã được 5-6 năm nhưng đây là lần đầu tiên anh cóđược con cá to. "Nhiều lần cũng nghe một số ngư dân bắt được cá to nhưng tôi không tin là vùng nước ngọt lạicó cá to như vậy.Số tiền bán cá gần 200 triệu đồng tôi sẽ trang trải cuộc sống gia đình. Vui mừng nhưng ngày mai tôi tiếp tục công việc đánh bắt cá thường xuyên của mình", anh Dũng chia sẻ.

Theo An Nhơn (VNE)