Nhà báo Hoàng Hùng đã qua đời

Theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, mặc dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng nhà báo Hoàng Hùng đã trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 13 giờ 45 phút hôm nay (29-1-2011) tại Bệnh viện Chợ Rẫy. TS-BS Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết anh Hùng tử vong do nhiễm trùng nặng trên nền vết phỏng.

Cơ quan Công an của tỉnh Long An sẽ đến Bệnh viện Chợ Rẫy làm thủ tục tiếp nhận xác của nhà báo Hoàng Hùng đưa về Long An.

Nhà báo Hoàng Hùng

Nhà báo Hoàng Hùng tên thật Lê Hoàng Hùng, sinh năm 1960 tại Phú Kiết, Châu Thành, Tiền Giang. Cha anh là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Hoàng Hùng chính thức tham gia làng báo từ năm 1979, là phóng viên trẻ năng nổ có nhiều loạt bài chống tiêu cực trên báo Long An tạo hiệu ứng xã hội rất lớn. Nổi bật nhất là vụ điều tra tình trạng tham ô ở xã Vĩnh Công có liên quan đến nhiều cán bộ cấp xã, huyện, tỉnh. Từ phát hiện của bài báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc và một tỉnh ủy viên, giám đốc sở bị kỷ luật khai trừ đảng, chủ tịch UBND xã và nhiều cán bộ bị truy tố. Từ năm 1994 - 1996 nhà báo Hoàng Hùng chuyển về báo Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ năm 1996, khi báo Pháp Luật TP.HCM chuyển từ tờ tin nội bộ sang tuần báo phát hành rộng rãi, Hoàng Hùng nằm trong lứa phóng viên đầu tiên và có những bài viết tạo tiếng vang, như loạt bài về tình trạng bắt người xuyên biên giới đòi tiền chuộc của các đầu nậu thuốc lá lậu ở Campuchia. Từ năm 2002, Hoàng Hùng chuyển về báo Người Lao Động, thường trú ở Long An và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

16 giờ 37 phút: Tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An, mặc dù gia đình không đồng ý, nhưng để phục vụ công tác điều tra, thi thể nhà báo Hoàng Hùng được lưu lại tại Bệnh viện Chợ Rẫy để phẫu thuật giám định pháp y. Sau đó sẽ cho gia đình đưa thi thể của anh Hoàng Hùng về nhà riêng tại khu tái định cư Đại Dương, phường 6, TP Tân An (tỉnh Long An) tổ chức lễ tang và an táng tại quê nhà.

17 giờ 50 phút: Tin mới nhất nhận được là thi thể nhà báo Hoàng Hùng được bệnh viện giao cho người thân nhận về an táng với sự chứng kiến của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An. Theo một điều tra viên, cơ quan điều tra sẽ không tiến hành khám nghiệm tử thi anh Hùng vì nguyên nhân gây tử vong đã rõ là do bỏng và sẽ giao trực tiếp cho gia đình. Hai người anh em trai của nhà báo Hoàng Hùng có mặt tại bệnh viện để chờ tiếp nhận thi thể.

Từ ngày 28-1-2011, nhà báo Hoàng Hùng đã được cho thở bằng máy và đi vào hôn mê sâu. Mặc dù đã được tận tình cứu chữa nhưng nhà báo Hoàng Hùng đã qua đời sau 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hoàng Hùng là nhà báo có nhiều cống hiến cho báo Người Lao Động. Từ khi nhập viện, nhiều người thân, độc giả từ nhiều tỉnh miền Tây đã lên bệnh viện và trụ sở báo Người Lao Động thăm hỏi, tặng quà cho anh.

Như đã thông tin, ngày 19-1-2011, trong lúc anh Hoàng Hùng đang ngủ tại nhà riêng ở thành phố Tân An, tỉnh Long An thì bị kẻ thủ ác tạt chất đốt vào người và đốt cháy. Công an tỉnh Long An ngay lập tức vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, việc phá án vẫn chưa có thêm tình tiết, chứng cứ mới.

Dự kiến đến 19 giờ cùng ngày thủ tục bàn giao thi thể giữa bệnh viện với công an tỉnh và gia đình sẽ hoàn tất.

Những giây phút cuối cùng của nhà báo Hoàng Hùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy (chụp vào chiều 29-1-2011):

Đưa thi thể nhà báo Hoàng Hùng về Long An. (Ảnh: Ái Nhân)

