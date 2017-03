Những bức ảnh lịch sử nổi tiếng ít người biết đến

Dorothy Counts - Cô gái da màu đầu tiên nhập học tại một trường học da trắng tại Hoa Kỳ - bị trêu chọc và chế giễu bởi những nam sinh da trắng tại Trung học Harry Harding của Charlotte, năm 1957.



Ngôi mộ của một người vợ công giáo và người chồng đạo tin lành. Theo luật lệ thời đó, đây là điều cấm kỵ. Sau khi kết hôn được 38 năm, năm 1888, ông Gorcum qua đời và không được chôn cất trong phần mộ của gia đình. Tuy nhiên, người ta đã chôn ông ở phía bên kia bức tường, đó là nơi ông có thể yên nghỉ gần nhất bên người vợ của mình. Người ta đã xây hai bàn tay siết chặt nhau của hai phần mộ qua bức tường. Phải chăng, đó là minh chứng mạnh mẽ cho tình yêu dù họ đã qua đời.





Harold Whittles bẩm sinh đã bị điếc, và đây là khoảnh khắc khi em lần đầu tiên được nghe thấy âm thanh cuộc sống từ thiết bị trợ thính, năm 1974.





Buổi sáng đầu tiên sau khi Thụy Điển thay đổi từ lái xe bên trái sang bên phải vào năm 1967.



Thông báo người tìm việc từ năm 1930



Công trình tượng "Nữ thần tự do" được làm tại Paris, Pháp vào năm 1884. Sau đó bức tượng này được trao tặng Pháp trao tặng cho Hoa Kỳ để chào mừng tình hữu nghị.





Cặp đôi đồng tính nữ đầu tiên công khai hình ảnh vào năm 1932, tại Paris.



Bức họa Mona Lisa của họa sĩ Da Vinci được quay trở lại bảo tàng Lourve, sau thế chiến thứ II.





Những người sống sót còn lại của tàu Titanic, cập cảng Carpathia năm 1912.



Hình ảnh tháp Eiffel đang được sơn vào năm 1932.



Marilyn Monroe quay cảnh phim In The Seven Year Itch. Bức ảnh này được chụp tại New York trong một đám đông lớn, năm 1954.





Cận cảnh quả bom nguyên tử, năm 1945.



Bức ảnh vô tình chụp được khoảnh khắc Hitler thời còn trẻ vui mừng khi thế chiến thứ I nổ ra.