Những hình ảnh biểu tình tại Ai Cập

Đụng độ đã xảy ra giữa những người ủng hộ và người biểu tình. Đã có 1 người thiệt mạng và ít nhất 600 người khác bị thương.

Lệnh giới nghiêm tiếp tục được áp đặt trên toàn quốc. Thời gian giới nghiêm đã được rút bớt từ 5 giờ chiều hôm trước đến 7 giờ sáng ngày hôm sau.

Trong giờ giới nghiêm, các tổ tự quản dựng lên các trạm kiểm tra an ninh trên toàn bộ các đường phố Cairo để đảm bảo trật tự, an ninh. Các trạm kiểm tra an ninh này được bố trí dày đặc cùng với các rào giảm tốc. Thái độ của người dân tự quản rất nhã nhặn lịch sự khi đề nghị kiểm tra giấy tờ tuỳ thân, giấy đăng ký ô tô và giấy phép lái xe.

Người phát ngôn lực Bộ quốc phòng Ai Cập phát biểu trên truyền hình ngày 2/2/2011 kêu gọi người biểu tình giải tán để cuộc sống trở lại bình thường. Quân đội đã kêu gọi người biểu tình tuân thủ lệnh giới nghiêm và sớm trở về nhà.

Theo Việt Hà (VOV)