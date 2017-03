Những người nổi tiếng qua đời trong năm 2012

Nhà du hành vũ trụ Mỹ Neil Armstrong mỉm cười trong tàu vũ trụ sau khi đặt chân lên mặt trăng. Phương tiện truyền thông Mỹ hôm 25/8 đưa tin, Armstrong đã qua đời ở tuổi 82.

Nghệ sĩ chơi đàn sitar người Ấn Độ Ravi Shankar biểu diễn tại thành phố Kolkata hôm 7/2/2009. Ông vừa qua đời hôm 11/12 ở California, thọ 92 tuổi. Ravi Shankar nằm trong số bảy nghệ sĩ gồm Carole King và Temptations, đã được trao giải Grammy thành tựu trọn đời.

Whitney Houston cúi đầu chào khán giả sau khi thể hiện xong ca khúc "I Didn't Know My Own Strength" tại Lễ trao giải thưởng âm nhạc Mỹ năm 2009 ở Los Angeles, bang California tháng 11/2009. Nữ diễn viên kiêm ca sĩ người Mỹ tài hoa này đã đột tử ở tuổi 48 vào 12/2 tại một khách sạn ở Beverly Hills.

Nữ ca sĩ Jenni Rivera đã qua đời trong một vụ tai nạn máy bay sau khi chiếc Learjet chở cô Rivera và 6 người khác gặp nạn vài giờ sau khi máy bay cất cánh bay tới thành phố Toluca gần Mexico City.

Bác sĩ phẫu thuật Joseph Murray, người thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên trên thế giới, đã qua đời ở tuổi 93 tại Bệnh viện Peter Bent Brigham (Boston, Mỹ) vào hôm 22/11.

Danh ca dòng nhạc blues của Mỹ trong thập niên 1960, Etta James đã qua đời hôm 20/1 tại một bệnh viện ở bang California, Mỹ vì ung thư máu, thọ 73 tuổi.

Hector “macho” Camacho, một trong những tên tuổi lẫy lừng của làng đấm bốc thế giới đã từ trần hôm 24/11 vừa qua tại San Juan, Puerto Rico.

Michael Clarke Duncan, nam diễn viên nổi tiếng với vai John Coffey trong '"The Green Mile", đã trút hơi thở cuối cùng hôm 3/9 tại bệnh viện Los Angeles vì nhồi máu cơ tim, hưởng dương 54 tuổi.

