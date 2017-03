Những nữ minh tinh gợi cảm nhất lịch sử điện ảnh thế giới

14 / 15



Anne cũng là 1 trong 15 người trong cuộc đời điện ảnh nhận được trọn bộ 3 giải thưởng điện ảnh quan trọng nhất (Oscar: The Miracle worker, 1962; Tony: Two for the Seesaw, 1958; The Miracle worker, 1960 và Emmy: Deep in my heart, 1999), đó còn chưa kể 2 giải Quả cầu vàng và vô số giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ.