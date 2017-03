Những quán cà phê lãng mạn cho ngày 8/3 ở Sài Gòn

6 / 8

6. Vecchio cafe - Phạm Ngọc Thạch, quận 3

Mang đậm nét kiến trúc miền nam Italy, quán cafe Vecchio khiến bạn liên tưởng đến những ngôi nhà nhỏ xinh và cổ điển. Đằng sau cánh cửa quán là một không gian ấm cúng mang nét hoài cổ, những chiếc loa mặt võng cũ kỹ có từ thập niên 70 của thế kỷ trước, những chiếc tivi đen trắng, máy đánh chữ, bàn ủi con gà... Hàng đêm, thực khách sẽ được "phiêu" theo những ca khúc bất hủ bằng tiếng Anh, Việt và Italy như Yesterday, Top of the world, Saving all my love for you hay những tình khúc Quốc Bảo, Phạm Duy, Ngô Thụy Miên… dưới âm thanh du dương của piano, violin và guitar.