Những tác phẩm nghệ thuật có giá xấp xỉ hàng ngàn tỉ

Mức giá trả cho mỗi tác phẩm đều không dưới vài trăm tỉ, có tác phẩm giá lên tới hàng nghìn tỉ.

Bức “Study for Improvisation 8” (Học cách ứng biến 8) của danh họa người Nga Wassily Kandinsky (1866-1944). Bức tranh theo trường phái trừu tượng, sử dụng chất liệu sơn dầu. Wassily hoàn thành bức vẽ vào năm 1909. Sau 103 năm, đến tháng 11/2012, nó được mua lại với giá 23.042.500 đô la (tương đương hơn 484 tỉ VND).

Bức “Untitled” (Vô đề) của danh họa người Mỹ Jean-Michel Basquiat (1960-1988). Basquiat ban đầu là một nghệ sĩ đường phố, chuyên vẽ tranh graffiti. Sau này, Basquiat chuyển sang vẽ tranh nghệ thuật nhưng vẫn mang đậm phong cách graffiti. Sử dụng chất liệu màu acrylic, danh học hoàn thành bức vẽ vào năm 1981. Tác phẩm được trả giá 26.402.500 đô la (tương đương gần 555 tỉ VND).

Bức “Pope” (Giáo hoàng) của danh họa người Anh Francis Bacon (1909-1992) được vẽ vào năm 1954. Đây là một trong hàng loạt những bức tranh trừu tượng khắc họa các vị Giáo hoàng của Bacon. Trong bức này, vị Giáo hoàng đang ngồi trên ngai và dường như đang vô cùng khiếp sợ một điều gì đó. Bức vẽ được trả giá 29.762.500 đô la (tương đương hơn 625 tỉ VND).

Bức “Reclining Figure” (Nằm tựa) của nhà điêu khắc người Anh Henry Moore (1898-1986) có chất liệu bằng đồng, dài hơn 1,8 m khắc họa người phụ nữ đang nằm tựa trên khuỷu tay. Được hoàn thành năm 1951, bức điêu khắc được bán ra với giá 19.081.250 bảng (tương đương 614 tỉ VND) vào tháng 2/2012.

Bức “Tulips” (Những bông hoa tulip) của nhà điêu khắc người Mỹ Jeff Koons (1955) được làm bằng thép không gỉ, sáng bóng. Koons phải mất 9 năm, từ 1995-2004 mới hoàn thành xong tác phẩm này. Bức điêu khắc có giá 33.682.500 đô la (tương đương 708 tỉ VND).

Bức “Abstraktes Bild” (Hình ảnh trừu tượng) của danh họa người Đức Gerhard Richter (1932) được vẽ vào năm 1994. Tác phẩm vốn được ca sĩ người Anh Eric Clapton mua với giá 2 triệu bảng hồi năm 2001. Sau 11 năm, ca sĩ Clapton đã bán lại với giá gấp 10 lần, đạt mức 21.321.250 bảng (tương đương 686 tỉ VND).

Bức “The Lock” (Chiếc khóa) của danh họa Anh John Constable (1776-1837) là bức thứ 5 trong loạt tranh 6 bức mà Constable khắc họa thung lũng Stour ở hạt Suffolk. Khi bán ra, bức tranh có giá 35.210.321 đô la (tương đương 740 tỉ VND).

Bức “Number 4, 1951” (Số 4, 1951) của họa sĩ người Mỹ Jackson Pollock (1912-1956) khi bán ra có giá 40.402.500 đô la (tương đương 849 tỉ VND).

Bức “The Pink of Blue” (Sắc hồng của màu xanh) của danh họa người Pháp Yves Klein (1928-1962) được thực hiện với chất liệu bọt biển và những hòn sỏi nhuộm màu, sau đó được gắn lên bìa gỗ. Tác phẩm hoàn thành vào năm 1960. Sau 52 năm, nó được bán ra với giá 36.779.111 đô la (tương đương 773 tỉ VND).

Bức “Peinture” (Sơn) của danh họa Tây Ban Nha Joan Miro (1893-1993) được vẽ bằng chất liệu sơn dầu, thể hiện phong cách siêu thực đặc trưng của vị danh họa. Bức tranh được hoàn tất vào năm 1927. Đến năm 2012, nó được mua lại với giá 36.946.396 đô la (tương đương 776 tỉ VND).

Bức “Double Elvis” (Hai Elvis) của danh họa người Mỹ Andy Warhol (1928-1987) khắc họa hình ảnh ông hoàng nhạc rock n’ roll Elvis Presley trên nền lụa màu bạc. Tác phẩm hoàn thành năm 1963, lấy tên “Hai Elvis” vì trên lụa có hai hình ảnh Elvis, hình thứ hai mờ ảo hơn, đứng bên trái hình ảnh trung tâm. Tác phẩm có giá 37.042.500 đô la (tương đương hơn 778 tỉ VND).

Bức “Untitled” (Vô đề) của danh họa người Mỹ Franz Kline (1910-1962) mang phong cách trừu tượng, bị ảnh hưởng bởi thư pháp Nhật với những đường cọ được đưa đi đầy sinh lực và tôn trọng sự tối giản. Tác phẩm bán ra với giá 40.402.500 đô la (tương đương 849 tỉ VND).

Bức “Statue of Liberty” (Tượng Nữ thần Tự do) của danh họa người Mỹ Andy Warhol được thực hiện trên nền vải lụa bằng phương pháp in lụa. Hoàn thành năm 1962, sau 50 năm, bức tranh có giá 43.762.500 đô la (tương đương gần 920 tỉ VND).

Bức “Water Lillies” (Hoa súng) của danh họa theo trường phái ấn tượng của Pháp Claude Monet (1840-1926) khắc họa một cái ao ở Giverny, Pháp hồi năm 1905. Giá trị của nó lên tới 43.762.500 đô la (tương đương gần 920 tỉ VND).

Bức “Figure Reflected in a Mirror” (Hình người phản chiếu trong gương) của danh họa người Anh Francis Bacon được vẽ bằng chất liệu sơn dầu, hoàn thành vào năm 1976. Bức tranh có giá 44.882.500 đô la (tương đương hơn 943 tỉ VND).

Bức “Sleeping Girl” (Cô gái đang ngủ) của danh họa người Mỹ Roy Lichtenstein (1923-1997) mang phong cách vẽ của truyện tranh, được thực hiện vào năm 1964. Bức tranh có giá 44.882.500 đô la (tương đương hơn 943 tỉ VND)

Bức “Head of a Young Apostle” (Đầu một tông đồ trẻ) của danh họa người Ý thời Phục hưng Raffaello (1483-1520) được thực hiện vào năm 1520, trị giá lên tới 47.690.717 đô la (tương đương hơn 1002 tỉ VND).

Bức “No.1 - Royal Red and Blue” (Số 1 - Màu đỏ và xanh Hoàng gia ) của danh họa người Mỹ Mark Rothko được vẽ theo phong cách trừu tượng sử dụng “color-blocked” (khối màu). Hoàn thành vào năm 1954, bức tranh hiện có giá 75.122.500 đô la (tương đương hơn 1.579 tỉ VND).

Bức “Orange, Red, Yellow” (Cam, Đỏ, Vàng) của Mark Rothko được thực hiện vào năm 1961 có giá 86.882.500 đô la (tương đương hơn 1.826 tỉ VND).

Bức “The Scream” (Tiếng thét) của danh họa người Na Uy Edvard Munch (1863-1944) được sáng tác bằng chất liệu phấn màu trên bảng vẽ vào năm 1895. Tác phẩm 118 tuổi này có giá lên tới 119.922.500 đô la (tương đương hơn 2.520 tỉ VND). Đây cũng là tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất từng được mua tại một cuộc bán đấu giá.

Theo Pi Uy (Dân trí/Huffington Post)