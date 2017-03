Nước lũ chạm mái nhà, dân Hà Tĩnh than đói rét

2 / 15

Bà Đặng Thị Hương phải nhoài người từ nóc nhà để nói chuyện với phóng viên do nhà bị ngập - Ảnh: Nguyễn Khánh

Các xã vùng hạ lưu của huyện Vũ Quang vẫn bị chia cắt, cô lập hoàn toàn. Toàn huyện có 6.028 hộ dân bị cô lập và 1.766 hộ bị ngập, 3 nhà dân và hàng chục trâu bò ở xã Hương Quang - nơi xảy ra lũ quét bị cuốn trôi.

Trong khi đó, tại Nghệ An, trên đường đi học về, em Nguyễn Thị Thúy (16 tuổi, học sinh lớp 10, trú tại xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, Nghệ An) bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.

Trưa 17-10, ông Nguyễn Như Khôi - Chủ tịch UBND xã Nam Kim, huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đang tích cực tìm kiếm em Thúy.

Trước đó, khoảng 11g ngày 16-10, em Thúy cùng 4 học sinh khác đang trên đường đi học về qua cầu Đa Lộc. Khi đi đến cầu, em 4 khác xuống dắt xe qua, còn Thúy chưa kịp xuống thì bị nước lũ cuốn trôi. Khi thấy Thúy bị cuốn trôi, các em học sinh khác đã hô hoán để người dân ra ứng cứu. Tuy nhiên, do nước lũ dâng cao và chảy xiết khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Ông Khôi cho biết thêm chiều hôm qua và sáng 17-10, cơ quan chức năng đã huy động thợ lặn, thuyền cùng ngư dân để tìm kiếm em Thúy những hiện vẫn chưa tìm thấy.