Phố xá lung linh vào mùa Noel

Thật tiếc nếu bạn không dành ít nhất một buổi tối dạo phố cùng bạn bè, người yêu, gia đình để tận hưởng không khí Noel và rộn ràng hát theo: "Oh! Jingle bells, jingle bells / Jingle all the way..".

Hãy diện bộ quần áo bạn yêu thích, khoác thêm chiếc áo mỏng, quấn một chiếc khăn thật điệu, mang theo chiếc máy ảnh đầy pin, rủ thêm vài "bạn hiền" và cùng tung tăng xuống phố. Sài Gòn về đêm sẽ là một "studio ngoài trời" tuyệt vời để bạn khoe dáng và lưu lại những kỷ niệm tuyệt vời trong mùa Noel này.

PV xin gửi đến bạn đọc chùm ảnh không khí vui Noel.

Thương xá Tax (Q.1, TP.HCM) lộng lẫy, tưng bừng không khí Noel. Đây cũng là nơi người dân đổ về nhiều nhất để dạo chơi trong những ngày này - Ảnh: Trung Uyên

Ông Noel nào dễ thương hơn nhỉ? - Ảnh: Trung Uyên

Tạo dáng nhí nhảnh nào! - Ảnh: Hồng Thắm

Nụ cười của cô gái bán bong bóng cho người dạo chơi Noel - Ảnh: Trung Uyên

Thay vì vui chơi Noel, em nhỏ này đi bán từng chiếc nón Noel thủ công. Nụ cười chỉ thỉnh thoảng nở trên môi em khi có ai đó mua cho em vài chiếc nón - Ảnh: Trung Uyên

Một "bé Noel" rất dễ thương được ba mẹ bồng đi chơi - Ảnh: Trung Uyên

Điệu nhảy ngẫu hứng của những "bé Noel" - Ảnh: Trung Uyên Bà và cháu cùng xuống phố vui Noel - Ảnh: Trung Uyên

Tất bật trang trí Noel tại Q.1, TP.HCM - Ảnh: Trung Uyên

Theo TRUNG UYÊN - HỒNG THẮM (TTO)