Putin đàn hát gây quỹ từ thiện

Theo Hải Minh ( VNE)

(Ảnh: Ria Novosti)



Thủ tướng Nga Vladimir Putin cùng với các diễn viên nổi tiếng thế giới và các nghệ sĩ có mặt trong một chương trình từ thiện ở St. Petersburg hôm 10/12 để quyên tiền cho trẻ em bị ung thư.Putin chơi bản nhạc Nga "From Where Does the Motherland Begin" trên đàn piano. Ông từng hát bài này một lần trong cuộc gặp với 10 điệp viên Nga bị Mỹ trục xuất hồi tháng 7. "Như tất cả mọi người, tôi không thể hát hay chơi đàn, nhưng tôi vẫn thích làm", Putin nói trước khi lên sân khấu.Sự kiện từ thiện này được tổ chức ở Cung điện băng. Trong các khách mời có các diễn viên nổi tiếng như Sharon Stone, Kevin Costner, Monica Belucci (trái).Sau khi chơi piano, Putin cầm lấy micro.Ông hát một bài hát tiếng Anh với phần đệm nhạc Jazz. Cả khán phòng đồng loạt đứng lên vỗ tay trong suốt phần trình diễn này của thủ tướng Nga.Vladimir Putin và diễn viên Mỹ Sharon Stone (phải)Putin hát một đoạn bài hát Nga Grass by our house với các em bé.Số tiền quyên được từ buổi từ thiện này sẽ được gửi đến các trung tâm ung thư để mua các thiết bị chẩn đoán, trang thiết bị y tế và thuốc men.