Rợn gáy với những cây cầu đáng sợ nhất thế giới

Cầu Aiguille du Midi – Pháp





























Nằm ở độ cao gần 4000 m so với mặt nước biển, lời khuyên duy nhất khi đi trên cây cầu Aiguille du Midi đó là “đừng nhìn xuống”. Ở độ cao này, bạn chắc chắn sẽ muốn nhắm chặt mắt hoặc nhìn thẳng về phía trước. May mắn là cây cầu này khá ngắn. Tuy nhiên, những ai sợ độ cao cần cân nhắc kỹ trước khi đến chiêm ngưỡng vì trước khi được nhìn thấy cây cầu, họ sẽ phải trải qua hành trình 20 phút ngồi cáp treo và nhìn khung cảnh bên dưới ở độ cao hơn 2800m.Đây là một trong những cây cầu treo dài nhất ở dãy núi Alps. Được xây dựng vào năm 2004, Trift là con đường để những người leo núi có thể tới được một ngôi nhà tạm vốn không thể tiếp cận được do sự ngăn cách của sông băng. Vào năm 2009, cầu Trift đã tiếp tục được nâng cấp với hai bên thành cầu cao hơn, hệ thống dây cắp chắc chắn để bảo vệ cây cầu khỏi nguy cơ bị lật do gió mạnh.Được chính thức xây dựng vào năm 1889, cầu treo Capilo dài 135m và có cấu trúc khá đơn giản. Điều đáng sợ là người ta có thể cảm nhận sự rung lắc như khi đang đi trên một chiếc võng khi bước qua. Cầu Capilano đã được nhiều lần nâng cấp vì bị bão tuyết, cây đổ tàn phá.Cây cầu này dẫn đến một thị trấn ma, nhưng có lẽ chưa cần đến thị trấn, chỉ cần đi trên cầu Puenta de Ojuela cũng đã đủ làm cho nhiều người “khiếp vía”. May mắn là những đoạn dây cáp bằng thép để giữ ở hai biên đầu cầu đã khiến nó trông có vẻ an toàn hơn. Tại thời điểm xây dựng đầu tiên, Puente de Ojuela là cây cầu treo dài thứ 3 trên thế giới với chiều dài 313m, rộng 60cm , treo trên vách núi cao 108m.Những cây cầu kiểu này được làm từ thân tre hoặc thân cây gỗ độc mộc và chỉ có một bên tay vịn xiêu vẹo. Cái tên cầu khỉ được đặt bởi dáng đi vắt vẻo giống khỉ của người ta khi đi trên cầu để cố gắng không bị rơi xuống dòng sông bên dưới. Bạn có thể tìm thấy những cây cầu nổi tiếng này ở nhiều nơi trên khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.Những tấm gỗ thưa thớt được đặt song song nhưng chỉ được buộc lại bằng dây mảnh, cây cầu bắc qua con sông Hunza chắc chắn sẽ khiến cho bất cứ ai bước qua cũng phải khiếp vía. Chỉ một bước sơ sảy bạn cũng có thể sẽ bị lọt xuống dòng nước chảy xiết ở phía dưới. Cầu treo Hussaini đã từng bị nước lũ cuốn trôi vào năm 2010, nhưng nó ngay lập tức được dựng lại để phục vụ việc đi lại của người dân địa phương.Cây cầu không có tay vịn, vì vậy bạn sẽ phải rất cẩn thận khi đi trên đó, đặc biệt là vào mùa khô khi không còn hồ nước bên dưới để giảm sự đau đớn khi chẳng may bị ngã xuống. Cây cầu này đã có 200 năm tuổi, dài 1,2 km, bao gồm hơn 1.000 cột trụ và hàng ngàn tấm ván, đều làm bằng gỗ. Cầu U Pain là một kiến trúc bằng gỗ tếch được cho là dài nhất và lâu đời nhất trên thế giới.