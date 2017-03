Tai nạn ảnh nóng "chốn hoang sơ" và nỗi khổ người mẫu

Tuy nhiên, đó mới chỉ là một phần rất nhỏ của câu chuyện mang tên chụp ảnh thời trang ngoại cảnh - còn rất nhiều "tai nạn" có thể xảy ra và những chi tiết chỉ người trong nghề mới biết.

Khi đề cập đến những khó khăn khi chụp ảnh thời trang ngoại cảnh, nhiếp ảnh gia có nghệ danh Antoniblue cho biết, chụp ngoại cảnh điều quan trọng nhất là thời tiết. Việc nóng hay lạnh, mưa hay nắng, trời mù sương hay trong sáng ảnh hưởng trực tiếp và rõ rệt tới sự thành công của một bức hình được chụp ra. Chụp ảnh cho người mẫu ngoài trời được coi là tự nhiên và cũng dễ để người mẫu diễn hơn. Tuy nhiên, việc thay đồ ở “chốn hoang sơ” lại là một khó khăn đối với một buổi chụp hình.

Chụp ảnh ngoài trời, siêu mẫu Thúy Hương không chỉ phải trèo cây mà còn phải chạy ra nhà vệ sinh thay đồ

Thông thường thì người mẫu sẽ có một người phụ giúp việc thay đồ. Không gian thay đồ sẽ được quây lại bằng một mảnh vải lớn hoặc nếu gần địa điểm chụp có một nhà vệ sinh thì sẽ dùng nơi đó để thay phục trang. Với những người mẫu chuyên nghiệp thì việc thay đồ sẽ diễn ra nhanh hơn và thường không có những sự cố kiểu… Trang Nhung.

Trang Nhung và bức ảnh bị "chộp" khiến cô một phen lên báo khóc hết nước mắt

Nhưng với những người mẫu không chuyên thì chuyện xảy ra những sự cố cũng không mấy khiến người ta ngạc nhiên. Antoniblue kể, có một lần chụp ảnh cho mẫu tại công viên Lê Nin, chỗ chụp cách xa nhà vệ sinh. Trong buổi chụp hình đó người mẫu phải thay 6 bộ đồ. Người mẫu cũng chịu khó chạy đi chạy lại để thay đồ ở nhà vệ sinh được 4 bộ. Đến bộ thứ 5 thì mệt quá, lại lười đi nên quyết định sẽ thay đồ tại chỗ. Không may mắn, chiếc váy lại bị rộng. Người mẫu nhờ nhiếp ảnh gia kéo hộ cái khóa sau lưng. Mặc dù đã kéo hết rồi nhưng cảm giác chiếc váy vẫn cứ… tụt xuống mà lúc ấy lại không có cái để kẹp nên người mẫu phải khúm núm giữ váy không bị rơi xuống trong khi nhiếp ảnh gia thì loay hoay tìm dụng cụ có thể giữ chiếc váy trên người. Khi tìm được dụng cụ, đang kẹp sắp xong thì người mẫu thả tay ra. Vậy là chiếc váy… tụt xuống. Cũng may buổi chụp hình hôm ấy công viên vắng vẻ và người mẫu lại mặc nội y đầy đủ. Tuy nhiên, cả hai cũng được một phen đỏ mặt.

Á hậu Thái Như Ngọc lộng lẫy phố cổ nên có người nhòm ngó

Nhà thiết kế Cao Minh Tiến cũng đã cầm máy chụp cho nhiều người mẫu cũng đồng tình rằng những người mẫu chuyên nghiệp có cách thay đồ rất nhanh lẹ và khéo léo nên thường là không bị lộ hàng. Tuy nhiên, dù đã chuẩn bị phông bạt đầy đủ thì việc thay đồ của người mẫu vẫn bị tác động nếu xung quanh tứ phía đều trống như trong công viên chẳng hạn. Vì vậy, phải che chỗ nào có cảm giác là sẽ có người nhòm. Sự nhòm ngó vô tư của các người lạ nhiều khi cũng ảnh hưởng lớn đến buổi chụp như người xem lọt vào khuôn hình. Người chụp vừa phải mất công né người xem vừa phải nhờ vả, van vỉ nhưng ở chỗ công cộng nên có lúc cũng… bó tay.

Chuyện lộ hàng chỉ hi hữu xảy ra, người mẫu thường là im lặng để khắc phục sự cố và chụp tiếp chỉ trong vòng vài giây. Cách tốt nhất là không hét lên để người khác chú ý. Nếu không may bị lộ thì đành phải nghe tiếng thị phi. Nhiều lúc, nhà thiết kế này phải nhắm mắt cho mẫu thay đồ. Anh cũng cho rằng, có một nguyên tắc là các nhà nhiếp ảnh phải bảo vệ người mẫu của mình khi đứng trước các sự cố. Đó cũng là cách làm việc, hợp tác văn minh và giữ được uy tín lâu dài.

Đôi khi, để có một bộ hình độc đáo, êkip chụp hình phải thức đến sáng để chụp ảnh vào đêm khuya. Gần đây, chuyên gia make up Tuấn Nguyễn đã thực hiện bộ hình của người mẫu Trang Trần và MC Lê Anh tại cầu hầm Kim Liên. Buổi chụp hình bắt đầu từ lúc 1 giờ sáng. Chọn thời điểm này để chụp hình bởi lẽ, vào thời điểm ấy, ở không gian cầu hầm này mới có đủ ánh sáng vàng đỏ của đèn điện và đặc biệt là vắng người qua lại. Sau một buổi tối make up và ngủ… tạm lấy sức cả đội mới kéo nhau ra hầm để chụp. Vẫn là chuyện thay đồ, hai người mẫu ảnh này đã phải dùng hai tấm vải lớn, chọn hai góc khác nhau để có thể thay đồ thuận tiện nhất. Tất nhiên, cả hai đều phải có người phụ giúp việc thay trang phục và đi giầy. Chuyện chụp hình giữa đêm vẫn gây tò mò cho rất nhiều qua đường. Họ dừng xe lại và xem người nổi tiếng chụp hình như thế nào.

Tấm hình đẹp lung linh của MC Lê Anh được thực hiện vào lúc nửa đêm cùng người mẫu Trang Trần ở hầm Kim Liên

Thế nhưng, để có những tấm hình thời trang đẹp thì sự cố lộ hàng cũng chỉ là một trong những chuyện hậu trường mà ê kíp chụp hình gặp phải. Chụp ảnh ngoài trời đòi hỏi người mẫu make up kỹ càng hơn. Trong đợt thực hiện bìa album Romance sắp ra mắt của mình, ca sĩ Quỳnh Hoa đã phải dậy sớm trang điểm. Tuy nhiên, khi ra đến hiện trường thì lại xóa bỏ toàn bộ phần trang điểm đã thực hiện trước đó do ánh sáng, hiện trường và phục trang… không hợp. Vì thế, không kịp gọi người make up lại nên nhiếp ảnh gia cũng phải ra tay trổ tài trang điểm.

Đấy là chưa kể việc khi đi đi chụp ngoài trời mà còn quên cái nọ, cái kia không mang theo đồ, chủ yếu là những vật dụng nhỏ như chân đèn chẳng hạn nên phải tìm gậy để buộc mới có thể làm. Hay chuyện người mẫu phải nằm trên tấm phản bẩn, trèo cây với chiếc váy dài, leo thang, hay nằm ngược cầu thang cũng không còn là chuyện mới mẻ gì trong làng ảnh.

Theo Gia Vũ (VTC News)