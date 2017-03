Tai nạn liên hoàn, 5 người bị thương

Ông Cao Bá Giang - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân (Hamadeco) cho biết, lúc 13 giờ 30 chiều nay, tài xế Nguyễn Hữu Vịnh (50 tuổi, trú P.Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe ôtô Ford bán tải BKS 76M-0686 vào hầm đường bộ Hải Vân theo hướng Nam - Bắc.



Đi theo ngay phía sau xe 76M-0686 là xe ôtô chở khách loại 16 chỗ của nhà xe Hằng Hải BKS 73L-5293 do tài xế Nguyễn Minh Quý (47 tuổi, trú P.Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình) điều khiển.





Xe khách 17L-0979 đâm vào đuôi xe 16 chỗ gây tai nạn liên hoàn - Ảnh: N.Tú



5 hành khách trên ôtô 16 chỗ 73L-5293 bị thương - Ảnh: N.Tú



Xe cứu thương của Hamadeco nhanh chóng đưa hành khách bị thương đi cấp cứu - Ảnh: Hamadeco



Đến Km4 + 624, từ phía sau, xe ôtô khách 2 tầng giường nằm của Công ty TM DV DL Xuân Thảo BKS 17L-0979 do tài xế Nguyễn Văn Khiêm (trú Yên Phong, Ý Yên, Nam Định) điều khiển do không làm chủ được tốc độ đã đâm thẳng vào đuôi xe 73L-5293.Do cú đâm quá mạnh, xe 73L-5293 bị thúc lên phía trước tiếp tục đâm vào đuôi xe 76M-0686.Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Hamadeco đã huy động 2 xe cứu thương và lực lượng sơ cấp cứu tại chỗ đưa 5 hành khách trên xe 73L-5293 đến Trung tâm Y tế Q.Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) để chữa trị.Đồng thời, Hamadeco điều tiết giao thông, không để xảy ra kẹt xe trong hầm đường bộ Hải Vân.Cả 3 xe ôtô bị hư hỏng nặng. Công an H.Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.Nguyễn Tú