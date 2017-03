Tết Hội An đậm đà bản sắc Việt

Một trong những hoạt động nổi bật mở đầu cho Lễ hội Tết ở phố cổ Hội An là Ngày hội bánh Tết vì người nghèo. Hội thi giới thiệu nét đẹp văn hoá truyền thống trong ngày Tết đến đông đảo du khách. Hơn thế nữa: “Hội thi mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi toàn bộ sản phẩm dự thi đã được làm quà Tết gửi đến 1.300 hộ khó khăn ở thành phố”, ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thể thao Hội An cho biết.

Thi nấu bánh tét

Việc tổ chức nấu bánh tét - hình ảnh đậm nét cổ truyền của Tết Nguyên đán của phó cổ Hội An tạo cho du khách ấn tượng độc đáo khi tới thăm phố cổ trong dịp Tết.

Ngày Tết về thăm phố, ai cũng bất ngờ và ấn tượng bởi đường đèn lồng ngập tràn màu sắc dưới cái nắng rực của mùa Xuân. Từ 30 Tết đến Tết Nguyên tiêu Canh Dần, 54 chiếc đèn lồng nghệ thuật của các cơ sở sản xuất tham gia Hội đèn lồng Hội An lần thứ 2 đươc trọn treo tại vị trí thoáng đãng trong không gian phố cổ, góp phần tô điểm thêm đèn lồng trong phố và giúp nhân dân cũng như du khách có điều kiện để thưởng ngoạn vẻ đẹp của các tác phẩm độc đáo riêng có của Hội An.

Những chiếc đèn lồng nghệ thuật đặc sắc thiết kế theo các chủ đề Chào mừng 80 năm ngày thành lập Đảng, cát tường, biểu tượng Phố cổ Hội An và ông Hổ lọt vào vòng chung kết sẽ là điểm nhấn trong không gian du xuân dọc theo dòng sông Hoài.

Không chỉ có vậy, trải dài hai bên bờ sông Hoài, hàng trăm chiếc đèn lồng của những cơ sở sản xuất đèn lồng truyền thống và nghệ nhân danh tiếng tham dự cũng đua tài toả sắc, thu hút hàng ngàn người xem. Những chiếc đèn lồng đoạt giải sẽ được bán đấu giá quyên góp cho quỹ từ thiện Vì người nghèo của thành phố.

Đóng gói quà tặng người nghèo Khách thưởng thức và cho điểm phần bánh dự thi Khách nước ngoài thích thú với lồng đèn phố Hội Chùa Cầu lung linh trong đêm giao thừa Lồng đèn Ông Ba mươi Lồng đèn lung linh trên cầu An Hội... ...và bên sông Hoài Đèn lồng hình Chùa Cầu - biểu tượng của Hội An

Đêm giao thừa vừa qua, năm mới đã đến. Có một sự trùng hợp là mùng 1 Tết năm nay cũng là ngày lễ Tình nhân (14-2). Những thanh socola, bong bóng trái tim và những món quà xinh xắn do các tình nguyện viên vốn là những sinh viên, học sinh rao bán cho những đôi trai gái và cả những cặp tình nhân người nước ngoài. Toàn bộ số tiền thu được sẽ gây Quỹ từ thiện giúp học sinh nghèo vượt khó của Hội An.



Thêm một cái Tết nữa, Di sản Văn hóa thế giới- Hội An lại tiếp đón du khách gần xa về đây để cảm nhận nét độc đáo của Tết Việt.

Hải Sơn thực hiện (VOV)