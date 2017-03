Thị trường vàng: Náo loạn, nghẹt thở và cạn kiệt

Người dân đổ xô đi mua vàng khiến cho lượng vàng ở một số cửa hàng rơi vào tình trạng cạn kiệt, một số cửa hàng khác treo biển "ngừng giao dịch," găm hàng chờ đỉnh mới.



Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã tập trung tại cửa hàng vàng bạc Bảo Tín Minh Châu và xếp thành hàng dài ra đến tận đường chờ mua vàng. Giá vàng liên tục tăng tốc theo từng giờ khiến cho giao dịch tại các cửa hàng vàng bạc luôn trong tình trạng náo loạn.



Cảnh người chen chúc nhau như “đi hội” xuất hiện ở rất nhiều cửa hàng vàng bạc trên địa bàn Hà Nội trong sáng nay. Đa phần đều muốn mua vào để kiếm lời trong thời điểm giá cả đang lên cơn sốt.



Cho đến thời điểm 10 sáng, tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên đường Trần Nhân Tông đã không còn vàng để bán ra. Rất nhiều người dân đã phải nhận tờ hóa đơn ghi nhận thay vì được cầm vàng.



Khuôn mặt buồn bã khi không phải cần tờ giấy ghi nhận của cửa hàng vì đã hết vàng, chị Trang nhà ở Đại Cồ Việt cho biết: “Mình đến hơi muộn nên cửa hàng hết vàng, đành phải lấy giấy ghi nhận để hôm khác nhận vàng.”





Các cửa hàng vàng bạc trong sáng nay luôn trong tình trạng nghẹt thở vì người dân đổ xô đi mua vàng. “Vàng dạo này tăng giá mạnh, chắc chắn sẽ tăng nữa nên phải tranh thủ mua ngay chứ mấy hôm nữa lên cao quá rồi thì lại không đủ tiền,” bác Trần Mạnh ở Khâm Thiên cho biết.



Theo đại diện của Bảo Tín Minh Châu, thì lượng người mua trong sáng ngày hôm nay đã tăng đột biến so với những người hôm trước. Kho vàng của cửa hàng đã không đủ để đáp ứng nguồn cầu quá lớn.



Một số cửa hàng vàng bạc khác như Kim Quy, Quốc Trinh… cũng trong tình trạng tương tự.



Anh Tâm, đại diện cửa hàng vàng bạc Kim Quy trên phố Hàng Bông cho biết: “Cửa hàng đã dừng bán vàng miếng ra từ lúc gần 10 giờ sáng vì người dân mua mạnh quá. Không phải Kim Quy hết vàng mà việc dừng bán ra để đảm bảo cho quyền lợi của người dân vì giá vàng đang trong tình trạng rối loạn…”



Cũng theo giải thích của anh Tâm thì việc giá vàng náo loạn như vậy là do giá USD đang rối loạn, khi nào giá USD bình ổn giá vàng sẽ ổn định trở lại.



Ghi nhận của phóng viên tại một số cửa hàng buôn bán ngoại tệ trên phố Nhà Chung cũng luôn trong tình trạng chật cứng vì khách đến bán.



Người bán ngoại tệ, đặc biệt là USD tại cửa hàng Quốc Trinh trong buổi sáng ngày hôm nay đã tăng lên đột biến. Số người bán ra tăng, một số người còn bán ra với khối lượng khá lớn.



Chị Vân, vừa bán 2.000 USD, cầm trên tay một xếp tiền phấn khởi nói: “Mình mua USD từ lâu khi còn dưới 20 nghìn, nay có việc cần dùng tiền lại đúng vào thời điểm tăng thật là may mắn.”



Việc mua bán diễn ra tấp nập khiến nhiều người dân không có nhu cầu hoặc không có tiền để giao dịch cũng trở nên sốt ruột. Đối diện cửa hàng Quốc Trinh có khoảng 5-7 chị bán hàng rong, chống đòn gánh nhìn sang, thở dài não nuột: "Vàng với chả bạc, sốt hết cả ruột, không có tiền mà mua. Giá vàng trong ngày tăng nhanh thế này, khéo bữa cơm bụi trưa nay cũng theo đà tăng giá"./.



Xem chùm ảnh vàng "nổi cơn điên" tại đây.







Tại cửa hàng Kim Quy (phố Hàng Bông) vắng vẻ lạ thường khi cô nhân viên trả lời "đã hết vàng" bán ra.



Giá vàng thay đổi khiến nhân viên của Công ty Thịnh Quang - phố Trần Nhân Tông phải nghe điện thoại liên tục.





Sáng 9/11, người dân "bủa vây" Công ty Bảo tín Minh Châu để mua vàng .





Nhiều người phải mua vàng bằng giấy biên nhận.





Họa hoằn lắm mới có một người đến bán vàng ở Bảo Tín Minh Châu.



"Cân đo đong đếm" trước tình trạng giá vàng tăng vùn vụt.



Theo (Vietnam+