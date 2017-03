Thông xe đại lộ lớn nhất Việt Nam

Đại lộ Thăng Long được tính bắt đầu từ ngã tư giao cắt với đường Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng đi qua địa bàn các huyện Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất đến ngã tư giao với đường Quốc lộ 21 - đường Hồ Chí Minh.



Đại lộ Thăng Long là đại lộ dài nhất và hiện đại nhất Việt Nam hiện nay, có chiều dài 29,264 km, điểm đầu là Km1+800 (giao cắt giữa vành đai 3 Hà Nội với đường Láng – Hoà Lạc tại nút giao Trung Hòa) và điểm cuối là nút giao Hoà Lạc Km31+064 (giao cắt với QL21 – đường Hồ Chí Minh). Chiều rộng tuyến đường là 140m bao gồm: 2 dải đường cao tốc riêng biệt quy mô 6 làn xe (rộng 16,25m); 2 dải đường đô thị 2 làn xe cơ giới rộng 10,5m; dải phân cách giữa 2 đường cao tốc rộng 20m; 2 dải đất dự trữ giữa hai dải đường đô thị.



Ngoài ra còn dải trồng cây xanh và vỉa hè. Trên tuyến đường có 51 cầu vượt sông, vượt nút giao. Toàn tuyến có 3 nút giao liên thông hoàn chỉnh và không hoàn chỉnh. Tuyến đường được thiết kế đạt tiêu chuẩn đường cao tốc đô thị. Tổng mức đầu tư dự án là 7.527 tỷ đồng, trong đó: nguồn vốn ngân sách trung ương: 1.840 tỉ đồng và nguồn vốn của thành phố Hà Nội là 5.687 tỉ đồng.





Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát lệnh thông xe và gắn biển tên Đại lộ Thăng Long.



Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng – Hoà Lạc (Đại lộ Thăng Long) do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư; Ban Quản lý Dự án Thăng Long là đại diện chủ đầu tư; đơn vị Tư vấn thiết kế là Tổng công ty Tư vấn Thiết kế GTVT (TEDI). Liên danh tư vấn giám sát là: Viện Khoa học Công nghệ GTVT, Trung tâm tư vấn giám sát Thăng Long và Công ty Tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1. Công trình do các đơn vị xây dựng hàng đầu trong ngành giao thông (Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8, Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long) và các đơn vị ngoài ngành xây dựng thi công, trong đó Tổng Công ty xuất khẩu xây dựng Việt Nam (VINACONEX) giữa vai trò là Tổng thầu xây lắp.





Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng – Hoà Lạc được khởi công vào tháng 3 năm 2005. Giai đoạn I của Dự án (Km1+800 – Km4+100) đã được các đơn vị hoàn thành vào tháng 10/2006 để phục vụ Hội nghị APEC năm 2006.



Do quy mô xây dựng, kết cấu hiện đại có tính thẩm mỹ cao và có ý nghĩa quan trọng tới việc phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô nên tại kỳ họp thứ 21, ngày 14/7/2010, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thống nhất đặt tên đường là đại lộ Thăng Long với sự nhất trí cao.



Đường Láng – Hòa Lạc từ nay được vinh dự mang tên mới là Đại lộ Thăng Long. Con đường có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng không chỉ riêng Thủ đô Hà Nội, vùng Thủ đô mà còn cả vùng Việt Bắc, Tây Bắc của đất nước.





Đại lộ Thăng Long là con đường dài nhất và hiện đại nhất Việt Nam



Đối với thủ đô Hà Nội, tuyến đường này nối kết khu vực trung tâm với các chuỗi đô thị vệ tinh, đang trong quá trình phát triển như: Xuân Mai, Miếu Môn, Sơn Tây và các khu du lịch giầu tiềm năng như: Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Ba Vì, Suối Hai… Đặc biệt tuyến đường được coi là tiền đề cơ bản để phát triển Khu Công nghệ cao Láng Hòa Lạc – một trong những dự án lớn, có tác động lớn tới kinh tế của đất nước. Bên cạnh đó, tuyến đường có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển mở rộng Thủ đô Hà Nội về phía Tây và Tây Nam, tạo ra một Thủ đô hiện đại và văn minh.



Xét trong mạng lưới giao thông tổng thể, tuyến đường này hoà với các quốc lộ: QL6, QL32, QL37, QL2… góp phần hoàn thiện mạng đường xuyên tâm kết nối khu vực Việt Bắc, Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội. Đại lộ Thăng Long có ý nghĩa chiến lược với sự phát triển khu vực phía Tây Thủ đô Hà Nội vì đây là con đường nằm ở vị trí đầu mối, nối đường Hồ Chí Minh với địa bàn Thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh bạn.



Đối với ngành giao thông vận tải, Đại lộ Thăng Long là tuyến đường cao tốc đô thị đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam, được xây dựng hoàn toàn bằng nội lực: do các kỹ sư và các nhà thầu trong nước tự thiết kế, thi công bằng nguồn vốn trong nước.