Thúy Hạnh làm giám khảo Miss Earth 2009

Chiều nay, 18-11, Thúy Hạnh sẽ bay sang Phillippines để gặp Ban tổ chức cùng các thí sinh.

Người mẫu Thúy Hạnh đại diện VN chấm thi Miss Earth 2009.

Thúy Hạnh cho biết, tuy từng chấm giải quốc tế ở Hoa hậu Liên lục địa trước đây nhưng cô vẫn cảm thấy chút hồi hộp khi nhận lời mời này. "Miss Earth là một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới. Được mời làm giám khảo tất nhiên tôi thấy vui, nhưng trách nhiệm cũng khá nặng. Tôi cùng các thành viên khác có nhiệm vụ chọn ra 4 ngôi vị cao nhất của cuộc thi năm nay".

Trong đêm chung kết 22-11, theo yêu cầu của Ban tổ chức, Thúy Hạnh chọn mặc chiếc đầm dạ hội của nhà thiết kế Hoàng Hải. Một ngày trước đó, giám khảo đến từ Việt Nam cũng được ghi hình, phỏng vấn để giới thiệu trong chương trình phát sóng của đêm thi cuối. Đây là lần thứ hai, Việt Nam được mời tham gia Ban giám khảo chung kết Miss Earth. Ông Nguyễn Công Khế - nguyên Tổng biên tập Báo Thanh Niên - từng tham gia chấm thi năm 2007.

Trương Thị May là khách mời dự chung kết Miss Earth 2009.

Ngoài ra, người đẹp Trương Thị May cũng được mời đến tham dự đêm chung kết với tư cách khách mời. Bỏ cuộc do bị tai nạn nhưng hình ảnh của May từng được đăng tải trên website chính thức của cuộc thi. Thúy Hạnh cũng chia sẻ thêm, từ những hình ảnh đầu tiên gửi đến, Ban tổ chức đã tỏ ra thích đại diện của VN nên mời cô đến Philippines để tận hưởng không khí của cuộc thi. Tại buổi tiệc tổ chức ngay sau đêm chung kết, Trương Thị May cũng được mời dự cùng các thí sinh.

Đêm chung kết cuộc thi Miss Earth 2009 diễn ra tại đảo Boracay - Philippines vào ngày 22-11.

