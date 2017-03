Tuấn Hưng khóa môi Vũ Thu Phương

Cả hai đã 'thực hiện' một nụ hôn bất ngờ và đầy say mê trên sàn diễn.

Trong vở nhạc kịch Phantom of the Opera, Vũ Thu Phương và Thanh Hằng cùng đảm nhận vai chính, nữ ca sĩ Christine. Tuấn Hưng, Bình Minh và người mẫu nước ngoài Rich Ting đảm nhận các vai diễn nam. Phần diễn xuất của các người mẫu khá biến hóa, thành thục, đã lôi cuốn khán giả dõi theo những tình huống của nhân vật. Trong đó, gây bất ngờ là sự kết hợp giữa Tuấn Hưng và Vũ Thu Phương.

Cặp đôi hôn say mê khi thể hiện nhạc kịch "Phantom of the Opera".

Cặp đôi từng gây sóng gió với giới truyền thông bởi các thông tin về chuyện tình cảm hư, thực "bỗng dưng" tái ngộ trên sân khấu. Họ đóng cặp ăn ý và khi thể hiện nụ hôn giữa "bóng ma của nhà hát" và nàng ca sĩ Christine, cả hai đã hôn nhau say mê trên sân khấu.

Một cặp đôi khác cũng có màn "khóa môi" táo bạo trên sàn diễn là Thanh Hằng và Bình Minh. Trong lúc anh chàng người mẫu này đang đảm nhận vai trò MC, người đẹp Thanh Hằng trong vai diễn nàng ca sĩ Satine bất ngờ từ phía sau tiến đến, ôm sát chàng và thể hiện một nụ hôn nồng cháy.

Nụ hôn của Thanh Hằng và Bình Minh.

Thanh Hằng cũng là nhân vật chính gây nhiều ấn tượng trong đêm diễn, khi cô hóa thân từ nàng Satine xinh đẹp trong Moulin Rouge đến nàng ca sĩ Christine của Phantom of the Opera. Kết quả từ những ngày tập luyện uốn dẻo, nhảy múa cho bộ phim Tết Những nụ hôn rực rỡ đã giúp người đẹp có cơ hội "khoe tài" trong các vở nhạc kịch.

Phần thể hiện của Tuấn Hưng và Vũ Thu Phương trên sàn diễn.



Đêm De Andre night - Le Opera với sự kết hợp lần đầu giữa "runway" và "broadway" đã diễn ra khá ấn tượng khi người mẫu trình diễn thời trang của nhà thiết kế Hoàng Hải trên nền các vở nhạc kịch lừng danh thế giới. Mặc dù mắc phải vấn đề đưa quá nhiều người thể hiện cho một nhân vật, hoặc chưa làm "bật" được cá tính rõ nét của từng vai diễn, khiến người xem còn mơ hồ với nội dung của vở diễn. Nhưng, chính lối trình diễn mới mẻ, khoáng đạt của các người mẫu, vốn là những diễn viên không chuyên, đã phần nào giúp người xem nhìn nhận được sự sáng tạo trong nghệ thuật thời trang, đặc biệt, cũng truyền tải được ý nghĩa xuyên suốt mà vở diễn mang lại "không có thế lực đen tối nào có thể ngăn cản được tình yêu chân chính".

Đạo diễn Long Kan cho biết: "Có thể hình thức trình diễn mới lạ khiến nhiều người chưa hiểu hết ý đồ của toàn vở diễn, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng, sự tìm tòi, sáng tạo mới trong nghệ thuật cùng việc thực hiện những show diễn "lạ" sẽ khiến khán giả có nhiều cái nhìn thiện cảm hơn về ngành thời trang Việt Nam".

Theo Quân Ngọc-Ảnh: Q.N - Phan Thành Tín (Ngôi sao)