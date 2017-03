Tường thuật trực tiếp: Đã bắt được tên bắt cóc con tin ở Huế

Lực lượng chức năng đang đưa đối tượng và con tin đi cấp cứu.. Lực lượng đặc công vay hãm tầng thượng nhà nghỉ Như Phước. Phía dưới các anh (cửa sổ thứ hai từ trái sang) là phòng cố thủ của Minh – người bắt cóc con tin cùng Thu Trang, cô bé mới chỉ lớp 10. Cánh cửa sổ cũng là nơi mà Minh dùng khẩu súng AK nhả đạn. Cũng chính nơi này, ba quả lựu đạn cay được bắn vào… - Ảnh: Đình Toàn Cô gái bị bắt giữ làm con tin là em Trần Thị Thu Trang, học sinh lớp 10B7 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, TP Huế. Cả con tin và thủ phạm đều đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viên vì bị ngất sau một đêm căng thẳng cùng với ảnh hưởng của hơi cay khi giải cứu con tin. Hiện trường bị phong tỏa. Phóng viên Hà Linh bị thu giữ máy ảnh. Tòa soạn yêu cầu Hà Linh chấp hành mệnh lệnh của lực lượng an ninh. Chúng tôi hiểu việc thu giữ máy ảnh là hoàn toàn hợp lý, bởi khu vực này, điều quan trọng nhất là sự an toàn.



5 giờ 8 phút: Hơi cay đã được tung vào cửa sổ ngay khi Minh vừa ghếch súng ra ngoài quan sát. Toàn bộ lực lượng phục kích được lệnh tấn công. Chờ từng giây. Minh đã vứt súng xuống đất. Đặc công ập vào phòng. Vụ khủng hoảng con tin có thể sẽ kết thúc trong vài phút nữa. Nhưng vẫn còn một cánh cửa bên trong. Hồi hộp quá. Minh có thể đang thủ lựu đạn trong người. Cánh cửa cuối cùng vẫn chưa bung. 5 giờ: Một nhóm vờ phá mạnh vào cửa để nghi binh. Minh lăm lăm súng xuất hiện bên ô cửa sổ. Các lực lượng vòng ngoài đang căng thẳng hết cỡ để giải cứ con tin và kết thúc vụ này trước khi trời sáng. 4 giờ 55 phút: Đặc công dùng hình nộm đi qua đi lại trước cửa kính phòng Minh để dụ y chú ý vào đó, "câu" hỏa lực của Minh về phía hình nộm... Một nhóm chiến sĩ và chuyên gia chống đột nhập sẽ phá cửa từ phía nhà vệ sinh. Một nhóm khác súng ngắn trong tay, sẵn sàng khống chế từ các hướng. Tất cả các hoạt động này diễn ra trong vòng giám sát của các tay bắn tỉa. 4 giờ 50 phút: Cuộc thuyết phục không rõ kết quả. Nhiều phút im lặng nghẹt thở. Đặc công đang phá cửa. Sự kiên nhẫn có giới hạn, lực lượng giải cứ lo lắng. Minh mụ mị sẽ làm liều. Hành động. 4 giờ 20 phút: Thưa bạn đọc, cả hai máy điện thoại của phóng viên Hà Linh sắp hết pin. Người của Pháp Luật TP.HCM tại Huế đang cố hết sức để cung cấp cho anh điện thoại mới. 4 giờ 10 phút: Lực lượng đặc công đã đu dây từ dưới lên, đồng thời thả dây từ trên tầng thượng xuống cửa phòng Minh. Tất cả đứng yên chưa có động thái gì. 4 giờ: Người bạn lính cùng đơn vị của Minh đứng ngoài của phòng kêu to: "Minh ơi, hạ vũ khí đi Minh ơi". Cùng lúc một tiếng động lớn phát ra từ nhà nghỉ. Tuy nhiên, đối tượng vẫn im lặng. 3 giờ 55 phút: Vang lên những tiếng động rất lớn từ nhà nghỉ. Thế nhưng những tiếng động vừa qua như một sự thăm dò rồi rơi vào yên ắng trở lại. Có thể hơi ngạt sẽ được sử dụng. Sau tiếng nổ, khung cảnh tối đen, không có đèn, dù ở cự ly dăm mét, phóng viên vẫn không nhìn thấy được. Minh vẫn đóng cửa cố thủ. Cô gái bị bắt cóc dáng người thấp, mặc áo len xanh, là học viên của một nhà may gần khu vực nhà nghỉ. Tuy nhiên chưa rõ đó là nhà may nào. 3 giờ 50 phút: Chỉ huy của Minh và bạn của anh ta tiếp tục điện thoại thuyết phục. Trong khi đó, hai mũi đặc công từ sân thượng và tầng hai đã chuẩn bị phương án phá của.

3 giờ 40 phút: Lực lượng đặc công đang tập trung nghiên cứ cấu tạo của cửa sổ tầng hai, để từ đó suy ra kết cấu cửa sổ tầng ba nhằm phá cửa, khống chế đối tượng.

3 giờ 30 phút: Một tốp 8 đặc công lại tiếp tục áp sát mái sân thượng. Khoảng cách từ chỗ các anh bám tường đến cửa sổ phòng tên Minh chỉ khoảng 1,5m. Tuy nhiên, điều khó khăn là không thể quan sát bên trong. Và như đã nói, người dân cho an ninh biết tên Minh mang theo người hai quả lựu đạn loại tấn công.

10 phút trước đó, chỉ huy trung đoàn của Minh nói vọng lên, đề nghị anh ta úp tay lên đầu và đi xuống cầu thang. Vị này động viên: "Chú không có tội thì không can chi". Bác của Minh từ Quảng Bình vào, tha thiết kêu gọi: "Minh ơi, xuống đi con, mẹ con ngất ngoài tê rồi...".

3 giờ 10 phút: Lực lượng đặc nhiệm chuẩn bị tấn công. Lực lượng đặc nhiệm đã đu dây xuống tầng ba, sát cửa phòng đối tượng. Tên bắt cóc đang tắt điện cố thủ. Người bạn của Minh đang điện thoại cho y để thuyết phục y đầu hàng. Toàn bộ đèn nhà nghỉ đã tắt.

2 giờ 55 phút: 10 đặc công với đèn pin cực sáng trong tay áp sát cánh gà tầng hai. Một nhóm mười người khác mặc quần áo dân sự đang tiến về phía nhà nghỉ Như Phước.Tuy nhiên, đèn pin hiện thời không bật. Phóng viên dự đoán có thể họ sẽ bất ngờ cúp điện và phá cửa, dùng đèn pin gây chói cho đối tượng để khống chế.

Lực lượng đặc công đang hết sức cân nhắc bởi lẽ những người dân chứng kiến cho biết ngoài súng AK, tên Minh còn mang theo hai quả lựu đạn, nếu nổ sẽ gây sát thương lớn.

2 giờ 30 phút: Lực lượng đặc nhiệm đã tập trung ở tầng hai nhà nghỉ Như Phước và hội ý khẩn cấp. Phương án dùng dây leo đã không tiếp tục được triển khai.

Từ tầng 3, kẻ bắt cóc tên Minh không thể quan sát được vì y không dám ra ngoài dò la. Đối tượng chốt cửa cố thủ. Lâu lâu y bật đèn neon mở cửa sổ quan sát. Tay vẫn lăm lắm súng AK.

2 giờ 10 phút: Phóng viên gọi điện thoại vào máy trực ban của Trung đoàn 19 để biết thêm thông tin về đối tượng bắt cóc, máy vẫn đổ chuông nhưng không có ai trả lời. Một nguồn tin cho biết lãnh đạo đơn vị đã cấp tốc vào Huế để cùng phối hợp giải cứu con tin.

Nhà nghỉ Như Phước nhìn từ vệ tinh (chấm đỏ)

2 giờ: Bốn đặc công đã áp sát mái sân thượng. Một tốp khác áp sát bờ tường. Đồng thời một nhóm đặc công đã bật tường lên tầng hai sẵn sàng viện trợ để đột kích. Tuy nhiên, hiện thời tất cả vẫn ép sát mình vào tường. Hiện trường hoàn toàn im vắng. Bên ngoài đến 2 giờ lực lượng công an vẫn phong tỏa các tuyến đường vào nhà nghỉ Như Phước như Tùng Thiện Vương, Lâm Hoàng... Riêng đường Nguyễn Sinh Cung bị chốt chặn từ khu vực nhà máy bia Huda Huế đến Đập Đá. Chấm đỏ là vị trí nhà nghỉ Như Phước

Phương án tiếp cận căn phòng bằng cách đu dây đang được tính đến. Lực lượng đặc nhiệm đang áp sát bờ tường tìm cách chiếm lĩnh độ cao, bật tường lên trên. Nín thở chờ đợi. Tuy nhiên, lệnh đột nhập chưa được phát ra. Theo tin trinh sát, trong nhà nghỉ chỉ còn Minh và cô gái con tin.

